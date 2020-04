Stärkster Perk in CoD Warzone ist kaputt – Darauf solltet ihr achten

Mit Loadout-Drops bekommt ihr bei Call of Duty: Warzone hilfreiche Perks, die eure Chancen im Battle Royale verbessern. Der stärkste Perk ist Geist, da man sich damit viel besser vor seinen Gegnern verstecken kann. Doch der funktioniert offenbar nicht mehr richtig.

Was stimmt nicht mit Geist? Eigentlich soll euch dieser Perk, den ihr über die Ausrüstungs-Lieferungen bei Call of Duty: Warzone erlangt, vor Geräten schützen, mit denen euch Gegner früher erkennen können:

Schutz vor Aufklärungs-Drohnen

Nicht auf Herzschlag-Sensoren zu sehen

Unsichtbar für Radardrohnen

Doch einigen Berichten von Warzone-Spielern auf reddit nach zu urteilen, funktioniert der Perk jetzt offenbar nicht mehr zu 100 % zuverlässig. Trotz „Geist“ sind die Spieler dann auf der Anzeige des Herzschlags-Sensors zu sehen. Beide Vorteile empfehlen wir in unseren Tipps für die Warzone und sie werden von vielen Spielern gerne genutzt. Ein Fehler würde eine Menge Warzone-Spieler beeinträchtigen.

Den starken Herzschlag-Sensor sollte man eigentlich mit „Geist“ kontern können. Aber der Perk spinnt wohl manchmal rum.

„Geist“ könnte kaputt sein – Doch manche Spieler zweifeln

Welche Erfahrungen habe die Spieler gesammelt? Der Verfasser des reddit-Threads „skk50“ berichtete über einige Solo-Matches, in denen er in der Killcam sehen konnte, dass er für seine Feinde mit dem Herzschlag-Sensor erkennbar war.

Hier widersprechen noch einige User. „Me2445“ meint: „Die Killcam ist nicht genau. Er könnte auf den Sensor geschaut haben, ohne eine Anzeige gehabt zu haben, während die Killcam trotzdem etwas anzeigt. Möglicherweise ein Killcam-Bug“.

Doch es meldeten sich noch andere Soldaten zu Wort, die das Problem anders erlebt haben. „jerrywesticles“ berichtet: „Mir ist das heute auch aufgefallen. Ich fand jemanden mit meinem Herzschlag-Sensor und warf danach meine Aufklärungs-Drohne an. Aber da wurde er nicht angezeigt, nur auf dem Herzschlag-Sensor“

Die meisten Spieler, bei denen der Fehler aufgetreten ist, sind sich aber sicher, dass es sich nicht um einen durchgehenden Bug handelt. Er tritt mal auf und dann mal wieder nicht. Diese Ungewissheit macht für so manch einen Spieler den Perk kaputt, da man sich nicht mehr darauf verlassen kann.

„Geist“ kann auch mit dem Advanced-UAV übertrumpft werden. Mit einem kleinen Trick bekommt man die verbesserte Drohne auch in der Warzone.

Nicht jeder kennt die Einzelheiten von „Geist“

Könnte auch etwas anderes daran Schuld sein? Selbst die Berichte im Zusammenspiel mit der Drohne überzeugen allerdings nicht alle Soldaten. Der Perk „Geist“ bietet nämlich keinen 100%-igen Schutz vor Drohnen und Sensoren.

Sobald ihr eure Waffe abfeuert, ist „Geist“ für ein paar Sekunden deaktiviert. Der ein oder andere misstrauische Leser unterstellt hier Unwissenheit und geht davon aus, das es sich hier nicht um einen Bug, sondern menschliches Versagen handelt.

Es könnte auch anders herum sein und der Herzschlag-Sensor zeigt Informationen an, die er in diesem Fall eigentlich nicht liefern sollte. So oder so, das Thema könnte für die Entwickler zu einem Problem werden.

Worauf sollte ich jetzt achten? Sollte „Geist“ tatsächlich eine kleine Macke haben, stärkt das den eh schon mächtigen Herzschlag-Sensor noch weiter. Wirklich gegensteuern könnt ihr nicht und von den Entwicklern gab es dazu ebenfalls noch keine Stellungnahme. Wenn ihr es also bisher noch nicht getan habt, setzt noch mehr auf den Herzschlag-Sensor.

Sollte euch „Geist“ jetzt zu unsicher sein, steckt stattdessen zum Beispiel „Overkill“ ein. Damit könnt ihr zwei voll-modifizierte Waffen ins Kriegsgebiet zu schleppen. „Alarmiert“ ist auch eine gute Wahl bei den roten Perks, wird aber von dem ebenfalls viel genutzten „Kaltblütig“ gekontert. Hier noch eine Übersicht der besten Ausrüstungen und Perks der Warzone.

Zu wissen, dass dieser Perk manchmal Aussetzer haben kann, führt zu Unsicherheit. Wir behalten das Thema weiter im Auge und geben euch ein Update, sollte es hier neue Infos geben.