CoD Warzone nerft Top-Waffe schon zum 2. Mal – Profi meint: Das reicht noch lange nicht

Viele Waffen gelten aktuell als stark in Call of Duty: Warzone. Doch ein Sturmgewehr sticht weiter heraus: die CR-56 AMAX. Die Waffe braucht weitere Nerfs, sagt zumindest der Profi-Warzoner Nick „Nickmerks“ Kolcheff. Was die AMAX so stark macht, warum Nickmercs weitere Nerfs fordert und welche Alternative er vorschlägt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist da los? Die Season 3 war für das Battle Royale Call of Duty: Warzone eine Art Erlösung. Der Shooter befreite sich von seiner engen Waffen-Meta – die durchschnittliche Time-to-Kill stieg wieder an und viel mehr Waffen gelten als brauchbar. In Season 2 sah das noch ganz anders aus und nur eine beschränkte Auswahl an Waffen landete bei den Top-Spielern im Loadout.

Doch so ganz zufrieden ist der Warzone-Profi Nick „Nickmerks“ Kolcheff noch nicht. Vor allem das Sturmgewehr CR-56 AMAX sieht der beliebte Streamer ganz oben und wünscht sich weitere Nerfs. Warum das so ist und welche Alternative für ihn derzeit an der Spitze steht, lest ihr auf MeinMMO.

„AMAX wird immer ein Ding sein, bis sie RICHTIG gernerft wird“

Was macht die AMAX stark? Das Sturmgewehr vereint starken Schaden und gute Mobilität mit einem kontrollierbaren Handling. Die AMAX ist eine der letzten automatischen Meta-Waffen in Warzone, die euch eine Time-to-Kill (TTK) unter 500 Millisekunden bei Brusttreffern liefern. Der letzte Nerf der AMAX änderte die wichtige Brust-TTK nicht und schraubte nur am Headshot-Schaden.

Nachteil der AMAX ist ihr spürbarer Rückstoß. Das Sturmgewehr liegt genau an der Grenze zwischen ruhig und rumpelig – was sie zur optimalen Schwitzer-Waffe macht. Starke Spieler sind mit der AMAX unterwegs, weil sie wissen, dass entspanntere Spieler lieber andere, schwächere Waffen nutzen und mehr Wert auf das Handling legen.

Wieso sollten weitere Nerfs kommen? Nickmercs meint, dass die AMAX einfach noch viel zu viel genutzt wird: „Nach dem Nerf nutzen die Leute die Waffe weiterhin. Die AMAX fühlt sich so an, als wäre sie immer ein Ding – so lang bis sie richtig generft wird.“

Nickmercs sieht immer noch viele Spieler mit der Waffe und denkt, dass das auch so bleibt. Zumindest, wenn nicht noch mehr Nerfs kommen: „Es ist eine Waffe, die man nur schwer ignorieren kann – der Schaden, die Mobilität.“

Der amerikanische Streamer meint zwar auch, dass er viel mehr unterschiedliche Waffen auf den Schlachtfeldern der Warzone in Season 3 sieht – doch die AMAX regiert weiter.

Was wäre Nickmercs Alternative? Nickmercs war nie ein großer Fan der AMAX und spielt derzeit das leichte Maschinengewehr PKM. Der Streamer feiert besonders das große Magazin der Waffe, mit dem er bis zu 6 Leute von der Landkarte fegen kann, bevor er das erste Mal nachladen muss.

Warzone: Nickmercs PKM Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Verlängerter 26,9″-Lauf

Visier: VLK 3,0x-Visier

Schaft: FORGE TAC Stalker

Unterlauf: Haltegriff

Wollt ihr euch Nickmercs Gedanken zur AMAX und Gameplay seiner PKM selbst ansehen, dann binden wir euch sein englisches YouTube-Video hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie seht ihr die AMAX? Sie gehört auf jeden Fall zu den besten Waffen in Warzone, aber muss man sie spielen, um eine Chance auf den Sieg zu haben? Welche Waffen sind bei euch derzeit hoch im Kurs? Diskutiert mit uns in den Kommentaren auf MeinMMO.