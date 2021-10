CoD Warzone: Welche Maschinenpistole spielt ihr in Season 6 am liebsten?

Mit Maschinenpistolen rockt ihr den Nahkampf in Call of Duty: Warzone und verschafft euch Vorteile bei eurer Mobilität. Doch mittlerweile gibt es viele starke MPs in Warzone und alle haben ihre Vorteile und Macken. MeinMMO möchte deshalb von euch wissen: Welche MP spielt ihr eigentlich am liebsten?

Maschinenpistolen sind die kleinen Helfer im Nahkampf der Call of Duty: Warzone, wenn die großen Waffen zu sperrig oder langsam werden. Ein Loadout mit einem starken Sniper-Gewehr oder einem vielseitigen Sturmgewehr wird erst dann richtig gut, wenn ihr eine passende Lösung für die kurzen Distanzen dabei habt.

Maschinenpistolen, auch kurz MPs oder SMGs, bieten euch dafür die perfekten Eigenschaften: Sie sind schnell und verteilen großen Schaden. Im Vergleich zu den großen Waffen seid ihr mobiler und schneller im Visier, verliert aber auch an Schaden, wenn der Gegner den entscheidenden Meter zu weit weg steht.

Waren die MPs Anfang 2021 beinahe nutzlos durch übermächtige Nahkampf-Sturmgewehre wie die FFAR 1, haben sich die kleinen Nahkämpfer wieder voll in die Meta integriert und sind ein wichtiger Bestandteil beinahe aller Spielstile geworden.

Wir wollen deswegen von euch wissen: Welche Maschinenpistole spielt ihr eigentlich am liebsten? Ihr habt in unserer Umfrage eine Stimme und könnt zwischen dem kompletten Arsenal der Maschinenpistolen in Warzone wählen:

Wählt euer liebstes Gewehr oder schaut euch nur die Ergebnisse an. Sucht ihr noch mehr Infos zur Waffen-Meta in Season 6, dann findet ihr hier eine Auswahl an Artikeln:

Gern lesen wir auch eure Kommentare zur aktuellen Waffen-Meta in Warzone. Mit welchen Waffen kombiniert ihr eure liebsten Maschinenpistolen? Nehmt ihr die kleinen Waffen eher für kurze Distanzen oder sollte eure MP schon ein bisschen Reichweite haben?

