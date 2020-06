Schwimmt da etwas beim Damm in CoD Warzone? Das berichten Spieler

In Call of Duty: Warzone stoßen immer mehr Spieler auf mysteriöse Schatten auf dem See beim Damm. Ist das ein U-Boot? Wir zeigen euch die Bilder.

Darum geht es: Der Damm in Verdansk ist für viele Spieler ein echtes Mysterium. Dort wurde schon Wolfsgeheul gehört und so einige Spieler vermuten, dass der Damm bald brechen könnte.

Nun gibt es Sichtungen von mysteriösen Schatten überhalb des Dammes. Die Mutmaßungen sind groß, doch die Erklärung dahinter scheint recht simpel zu sein.

Was steckt hinter den Schatten?

Das wurde gesichtet: Auf reddit gibt es zahlreiche Videos über diese Sichtungen. Wir binden euch hier eins davon ein:

Tatsächlich erkennt man Schatten, die auf der Eisoberfläche „umherfahren“. Es sieht also so aus, als wäre dicht unter dem Eis etwas wie ein U-Boot, dass diese Schatten erzeugt.

Die Mutmaßungen der Spieler gehen ebenfalls in Richtung eines U-Boots. Immerhin steht Modern Warfare und Warzone nicht für irgendwelche fiktiven Gestalten – Ein Seeungeheuer oder ähnliches wäre also unwahrscheinlich.

Was könnte dahinter stecken? Der YouTube-Kanal „Modern Warzone“ ist diesem Phänomen auf den Grund gegangen und meint, dass es gar nicht so mysteriös ist, wie viele Spieler denken.

Sie vermuten, dass Wolken einen solchen Schatten werfen. Dafür gebe es mehrere Hinweise:

Die Schatten im See gehen auch über Felsen und Berge – ein U-Boot würde so etwas nicht können

Im Meer, also ganz am Rand der Map, sieht man solche Schatten auch

Ein U-Boot in einem solch kleinen See würde nicht wirklich Sinn ergeben

Was kommt da also auf uns zu? Die vielen Spekulationen zeigen, dass Spieler heiß auf mögliche Easter-Eggs sind und endlich mehr zu dem Damm erfahren wollen. Die Schatten selbst geben darauf aber wohl keine Antworten.

Es gibt allerdings weitere Hinweise für eine neue Map. Eine Cutszene zeigt, dass möglicherweise eine neue Map in Urzikstan entstehen könnte.