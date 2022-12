CoD Warzone 2: Passt auf im Heli nach einer DMZ-Mission – Kleiner Trick kann euch locker erledigen

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Oft ist es der kleine Wissensvorsprung, der einen Unterschied in Call of Duty ausmacht. Versucht das Unerwartete, probiert euch aus und saugt jeden kleinen Tipp auf – so werdet ihr Schritt für Schritt besser.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um die Mission in der DMZ erfolgreich abzuschließen, lässt man sich von einem Heli abholen. Doch das unzerstörbare Fluggerät ist gar nicht so sicher, wie ihr vielleicht denkt. Ein Reddit-Clip zeigt, dass ihr immer die Windschutzscheibe im Auge behalten solltet.

Mit dem DMZ-Modus versucht sich Call of Duty: Warzone 2 am Markt der Extraction-Shooter und feiert damit durchaus Erfolge. Der Modus ist beliebt und bringt das Extraction-Genre vielen neuen Spieler näher.

Am Ende einer Mission im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 steht entweder ein erfolgreicher Abflug mit dem Heli oder ein ruhmloser Tod. Ein Clip zeigt nun, dass ihr selbst im Heli noch höllisch aufpassen müsst. Sonst kriegt euch womöglich noch ein hinterhältiger Gegner.

Insert

You are going to send email to