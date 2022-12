Tote Spieler können euch in CoD Warzone 2 verraten: „Das ist so übel kaputt“

In Call of Duty: Warzone 2 können Spieler selbst aus dem Tod heraus noch für Ärger sorgen. Ein Clip auf Reddit sorgte für entsprechende Reaktionen und es ist unklar, ob das so gewollt ist.

Call of Duty: Warzone war schon immer ein Battle Royale, in dem ihr verhältnismäßig einfach nach einem Tod wieder ins Spiel kommt. Ein Sieg im Gulag und weiter gehts. Mit ein bisschen Cash eurer Teamkollegen kommt ihr ebenfalls zurück.

Ist euer komplettes Team raus, geht ihr in den sogenannten „Spectator-Mode“. Ihr habt nun die Sicht des Spielers, der euch oder das letzte Teammitglied erledigt hat. Oben rechts im Bild kann der Spieler sogar sehen, wie viele Leute ihm zusehen.

Eigentlich sind das dann stumme Zuschauer, ohne weiteren Zugriff auf den Verlauf des Matches. Es stellt sich heraus, dass diese Zuschauer allerdings doch noch für Ärger sorgen können. Sie haben nämlich noch Zugriff auf den globalen Textchat und toxische Spieler entdecken das gerade für sich.

CoD Warzone 2: Textchat kann euch verraten

Was ist da los? Aktuell ist ein Clip im Subreddit von Warzone beliebt, in dem das Problem sehr gut zu erkennen ist.

Ein Gegner, den der Spieler „Silver-Anybody5086“ eigentlich längst erledigt hat, meldet sich im Textchat und will anderen Spielern in der Nähe helfen, seinen eigenen Killer zu erledigen:

Im Clip ist der Kampf von Silver-Anybody5086 zu sehen, wie er die letzten Gegner erledigt und sich den Sieg holt.

Immer wieder ploppen dabei Nachrichten von einem „Jamal“ auf. Mit kurzen Hinweisen möchte dieser Spieler den anderen drumherum helfen, Silver-Anybody5086 fertigzumachen. Ohne Erfolg.

Was sagen Spieler dazu? Viele der kommentierenden User hoffen, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und es zukünftig Änderungen gibt. Im Subreddit ist es das größte Thema der vergangenen Woche und kommt auf über 3.900 Upvotes mit mehr als 370 Kommentaren.

So schreibt etwa „rusticlizard“: „Das ist so übel kaputt. Hoffentlich wird das nach oben auf die Seite gevotet, damit die Entwickler dazu irgendwie fixen“.

Die meisten anderen Kommentare beglückwünschen Silver-Anybody5086 zu seinem Sieg, trotz fiesem Verräter im Chat oder merken an, was sie von Jamal und seinem Verhalten denken.

Einigen fällt dabei auf, dass sie diesen Chat wohl nie zu Gesicht bekommen würden. Sie haben den globalen Textchat komplett deaktiviert – bei vielen Spielern kommt da ohnehin oft nichts Gutes heraus.

Warzone 2 kommt nach dem Release nicht zur Ruhe. Immer wieder tauchen neue Probleme auf, stürzen PCs ab oder Spieler entdecken Ungereimtheiten bei der Balance.

Die Entwickler arbeiten an einem Fehler nach dem anderen, doch die Stimmung ist angespannt. Möglicherweise gibt es zum Mid-Season-Update ein wenig Entspannung – am 14. Dezember startet der neue Content-Zyklus.