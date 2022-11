CoD Warzone 2: Eine Waffe macht Spieler zu herzlosen Dieben – „Ich würde die Avengers versammeln, um dich zu finden“

Wenn ihr in Warzone 2, das Sturmgewehr M13B freischalten wollt, könnt ihr in unserem kurzen Video-Guide erfahren wie das funktioniert.

Sie warten in der Nähe der Zielpunkte nur darauf, dass vollgelootete Spieler die Arbeit für sie erledigen, um sie dann am Extraction-Punkt überraschend auszunehmen.

Oft beginnt der Terror jedoch schon vorher: Bewegt euch nicht achtlos auf die Extraction-Punkte zu. Schon in „Escape from Tarkov“, dem ersten Hype-Spiel im Extraction-Genre , gelten die sogenannten „Extraction-Camper“ als eine der größten Plagen.

Aber das gehört dazu im Extraction-Modus DMZ – es sind genau diese Geschichten, die solch ein Modus erzählt. User „FaFa_1018“ wüsste genau, was er in der Situation tun würde: „Ich würde die Avengers versammeln, um dich zu finden, wenn ich das wäre. Heilige S*****e.“

Call of Duty versucht sich am Markt der Extraction-Shooter mit seinem kostenlosen DMZ-Modus . Ihr startet auf einem Punkt der großen Warzone-Map Al Mazrah, kämpft euch durch NPCs, sammelt Ausrüstung und lasst euch dann von einem Heli aus der Kampfzone extrahieren – so zumindest der Plan.

