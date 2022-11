CoD Warzone 2: Crossplay – So spielt ihr mit Freunden oder deaktiviert die Funktion

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Um dem entgegenzuwirken, bietet Entwickler Infinity Ward zum Release von Call of Duty: Modern Warfare II eine sehr starke Zielhilfe für Controller, was abermals PC-Spieler verärgert .

Praktisch ist außerdem, dass in eurem Activision-Account jegliche Fortschritte gespeichert werden, was euch erlaubt, auch auf anderen Plattformen mit eurem Konto zu zocken. Folglich ist Warzone 2.0 nicht nur Crossplay, sondern auch „Cross-Progress“.

Ihr könnt also völlig unabhängig davon, ob ihr am PC oder mit einer Konsole spielt, mit und gegen Spieler von allen anderen Plattformen zocken. Im Matchmaking seht ihr hinter dem Namen eurer Teammates dann auch kleine Symbole, auf welcher Plattform diese zocken.

In den riesigen Gefechten treffen bis zu 150 Spieler aufeinander, weshalb sich so mancher die Frage stellen mag, ob Warzone 2.0 Crossplay unterstützt oder alle Gegner stets auf derselben Plattform spielen, wie man selbst.

Am 16. November erschien endlich das heiß erwartete Call of Duty: Warzone 2. Und obwohl der Release des Games nicht ganz rund lief, sind einige begeistert von dem Battle Royal . Für manche unserer Leser ist es sogar die „perfekte Warzone“.

Call of Duty: Warzone 2.0 erfreut sich wie bereits der Vorgänger großer Beliebtheit. Ob das neue Battle Royal Crossplay-fähig ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

