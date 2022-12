6 der bekanntesten Maps aus Call of Duty, die es in Warzone 2 geschafft haben

In Call of Duty Warzone 2 wurde für die BR-Map nichts dem Zufall überlassen. Die Entwickler haben sich viele Orte aus älteren Ablegern der Serie gepackt und sie passend auf Al Mazrah verteilt. Wir zeigen euch, welche es ins Spiel geschafft haben.

Wie ist die Map von Warzone 2 zusammengesetzt? Die Map von Warzone 2 bietet im Gegensatz zu seinem Vorgänger in Warzone 1 eine größere Fläche mit wüstenähnlicher Struktur. Al Mazrah ist jedoch nicht karg und leer, wie man es von einer Wüste erwartet. Viele bekannte Schauplätze der Kampfes vergangener CoD-Ableger haben es zu Warzone 2 geschafft.

Wir zeigen euch, welche Orte in Al Mazrah eingefügt wurden und helfen euch auf die Sprünge, falls ihr euch an die Orte erinnert, jedoch nicht mehr zuordnen könnt.

Orte die schon vor Warzone 2 existiert haben

Im Folgenden erklären wir euch, wo die Orte sich befinden und vor allem von welchen vergangenen Teilen sie stammen. Beachtet, dass die Orte nicht zu 100 % übernommen wurden, jedoch sind die Charakteristika der einzelnen Maps vorhanden.

Dome

Dome

Woher stammt die Map? Dieser Abschnitt stammt von Modern Warfare 3 (2011) und befindet sich auf Al Mazrah in der Nähe des Zaya Observatoriums. Das Charakteristische an diesem Map-Abschnitt ist die zerrissene Kuppel, die von Containern umringt ist.

Terminal

Terminal

Woher stammt die Map? Diese Map stammt aus Modern Warfare 2 (2009) und befindet sich auf dem Al Malik Flughafen. Das äußere Flughafenabteil wirkt fremd, geht man jedoch in den Flughafen so ähnelt der Aufbau und die Eingangshalle stark der Map aus MW2.

Showdown

Showdown

Woher stammt die Map? Diesen Ort kennen viele wahrscheinlich aus CoD 4: MW1 (2007). Er befindet sich in der Nähe des Ahkdar Dorfs und besitzt wie auch die Map “Showdown” die markante Statue in der Mitte der Gebäudefläche.

Quarry

Quarry

Woher stammt die Map? The Quarry oder auch Steinbruch kennt man aus Modern Warfare 2 (2009). Diese Map ist genauso wie sein Vorgänger mit vielen Steinbrocken übersät und besitzt den bekannten Kran in der Mitte sowie den riesigen runden Container, diesmal jedoch ohne brasilianische Flagge. Der Ort befindet sich in Al Safwa Steinbruch.

Rust

Rust

Woher stammt die Map? Diese Map ist einer der bekanntesten und ikonischen Maps aus Modern Warfare 2 (2009). Rust mit seiner stählernen Konstruktion in der Mitte besitzt immer noch das bekannte markante Aussehen, jedoch ist es nun zur Hälfte mit Sand bedeckt. Dieser Ort befindet sich Taraq Dorf.

Highrise

Highrise

Woher stammt die Map? Die letzte Map stammt von Modern Warfare 2 (2009) jedoch diesmal in einer frischeren Form. In Al Mazrah ist der Gebäudekomplex wieder da, jedoch ohne Kran. Dieses architektonische Monster befindet sich in Al Mazrah City.

Das waren alle bekannten Orte aus älteren Teilen von Call of Duty, die es zu Warzone 2 geschafft haben. Wie findet ihr es, dass die Entwickler ältere Orte so passend in Al Mazrah eingebunden haben und man dadurch bekannte Orte in neuem Glanz wieder erleben kann? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da!