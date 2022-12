Die Mid-Season 1 von Call of Duty: Warzone 2 sollte eigentlich ein neues Gebiet in den Extraction-Modus DMZ bringen. Allerdings öffnet „Building 21“ erst später seine Pforten für neugierige Spieler. Was es bisher dazu zu wissen gibt, findet ihr auf MeinMMO.

Was ist Building 21? Nach aktuellen Infos handelt es sich dabei um einen komplett neuen, spielbaren Bereich abseits der normalen DMZ-Map Al Mazrah. Kurz nach dem Start der Mid-Season 1 ist Building 21 jedoch nicht im Spiel. Auf Deutsch heißt der Bereich „Gebäude 21“.

Sobald der Bereich aktiv ist, müsst ihr auf der normalen Map eine spezielle Keycard besorgen, um überhaupt Zugang zu diesem Bereich zu bekommen.

Das Konzept erinnert an den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov. Hier gibt es die „Labs“ – eine Art Endgame-Bereich, der nur für Spieler mit einer Labs-Keycard zugänglich ist.

Was zum Building 21 sonst noch bekannt ist und wie ihr an eine Keycard kommt, zeigen wir euch auf MeinMMO. Die Mid-Season brachte übrigens auch den ersten PvE-Raid zu Call of Duty. Hier seht ihr den Trailer:

CoD Warzone 2: DMZ – Alles zum Building 21

Wann kommt Building 21? Aktuell gibt es keinen Termin für den neuen Bereich der DMZ.

Wie bekomme ich eine Keycard? Obwohl das Gebiet bisher nicht im Spiel verfügbar ist, lässt sich die Keycard bereits finden. Folgende Methoden haben Spieler bereits entdeckt:

Holt den großen Kommandanten-Heli vom Himmel

Erobert ein SAM-Turret (das Raketensymbol auf der Map) und sammelt die Vorräte ein

Am Ende eines DMZ-Matches fliegen weitere Flugzeuge über die Map und werfen Vorräte ab

Lootet grundsätzlich alle Vorratsabwürfe, die vom Himmel kommen

Klaut einem anderen Spieler die Keycard

Die entdeckten Methoden geben euch jedoch keine Garantie, dass ihr wirklich eine Keycard für das Building 21 einsacken könnt.

Habt ihr eine Keycard gefunden, sorgt dafür, dass ihr schnellstmöglich die Karte verlasst. Sobald ihr die extrahiert habt, lagert sie in eurem Schlüssel-Schrank, bis das Building 21 verfügbar ist.

Was finde ich im Building 21? Das lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Man weiß bereits, dass es sich um eine Art Bio-Labor handelt. Das neue Sturmgewehr Chimera lässt sich hier ebenfalls finden – das bekommt ihr aber auch mit anderen Mitteln.

Ihr findet hier zudem starke Schmuggel-Waffen mit vielen Aufsätzen, massig Loot in Tresoren und viele verschlossene Türen, die ihre Geheimnisse nur mit weiteren Keycards preisgeben.

Laut dem CoD-Blog überleben hier nur die härtesten und besten Operator. Wie hart das neue Gebiet ist, werden wir jedoch erst nach dem Release einschätzen können.

Der DMZ-Modus ist eine Initiative von Call of Duty, in den Markt der beliebten Extraction-Shooter vorzudringen. Aktuell befindet sich der Modus noch in einem Beta-Status und bietet relativ wenig Content. Ein neuer Bereich wie mit Building 21 deutet jedoch an, was CoD hier noch vorhat.

