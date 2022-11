CoD MW2: Cheater streamt live auf TikTok mit aktivierten Hacks, versagt trotzdem, wird ausgelacht

Knapp eine Woche nach Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es offenbar schon die ersten dreisten Cheater, die fröhlich ihre Hacks der breiten Masse zeigen. Ein Spieler zeigte seine Schummel-Software sogar live im Stream, aber spielte dabei trotzdem so schlecht, dass sein Team verlor.

Das zeigt der Clip: Auf TikTok spielte der Nutzer synfuelss in einem Livestream Modern Warfare 2. Das Besondere daran ist, dass er ganz offensichtlich Hacks nutzt. Man erkennt in dem kurzen Video die Umrisse von Gegnern durch Wände und sieht, wie das Fadenkreuz immer wieder auf Köpfe zuckt.

Call of Duty wird eigentlich durch die Anti-Cheat-Software RICOCHET geschützt, welche synfuelss aber offenbar nicht rechtzeitig erwischt hat. Das Gameplay wurde aber ohnehin wegen anderer Faktoren bekannt.

Der Cheater zeigt trotz Software ein so miserables Verständnis vom Spiel, dass er regelmäßig selbst umgenietet wird. Er holt zwar den ein oder anderen Kill, liegt aber die meiste Zeit selbst im Staub.

Während der Runden ist sogar zu sehen, dass das Team des Cheaters stark im Nachteil ist und später sogar verliert, obwohl sie durch den Schummler eigentlich einen überragenden Vorteil haben sollten. Josh, ein Mitglied des E-Sports-Teams 100Thieves, teilte einen bezeichnenden Clip auf Twitter:

„Es ist irre, dass Leute mit Wallhacks so schlecht sein können“

So reagieren Spieler: Der Cheater bekommt viel Spott und Häme aus der Community ab. Einige fragen sich, wie man selbst mit Hacks so schlecht sein könne. Synfuelss nutze offenbar Wallhacks und einen Aimbot und kriege trotzdem nichts auf die Reihe.

Ein Nutzer auf Twitter erkennt, dass dem Cheater das grundlegende Verständnis von Call of Duty und Shootern im Allgemeinen fehle. Ein anderer merkt an, dass die Cheats Schummler so gierig auf einen Killstreak machen, dass sie einfach hirnlos in die Gegnermeute sprinten.

Viele fragen sich aber auch, wie es sein kann, dass der Cheater überhaupt noch live sein kann. Schließlich sei nicht nur offensichtlich, dass er schummelt – er zeige es auch noch offen im Livestream.

Warum ist der Cheater noch nicht gebannt? Activision hat bereits erklärt, warum einige Cheater selbst nach Erkennung noch kurze Zeit im Spiel bleiben können. In diesem Fall vermuten die Spieler aber einen anderen Grund.

Einige Zuschauer wollen erkannt haben, dass das Gameplay sich wiederholt. Offenbar ist der Spieler also gar nicht wirklich live, sondern soll mehrere Runden aufgezeichnet haben, um seine Cheats zu bewerben und zu verkaufen. Das würde auch erklären, warum man so offensichtlich seine Software sehen kann.

Wie gut die Werbung jedoch ist, wenn man dabei so miserabel spielt, sei dahingestellt. Modern Warfare 2 erschien erst am 28. Oktober, es dauerte also keine Woche, bis die ersten dreisten Cheater ihre Software schon in Livestreams bewerben – selbst in der Beta von MW2 sah man bereits die ersten Schummler.

Der Kampf von Entwicklern gegen Cheater ist aber ohnehin ein nie endender. In den kommenden Wochen wird es vermutlich immer wieder Beschwerden über Schummler geben als auch über die Maßnahmen, die gegen sie ergriffen werden. Blöderweise kam es bisher schon zu ungewollten Kollateralschäden:

