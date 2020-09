In der Alpha von Call of Duty: Black Ops Cold War sind einige Spieler auf ein cooles Easter Egg gestoßen, was für spektakuläre Kills sorgt. Wir zeigen euch das Sprungbrett.

Um was geht es? Vergangenes Wochenende konnten erste Spieler in der Alpha von Cold War einen Einblick in den neuen Shooter bekommen. Die ersten Reaktionen fielen gemischt aus, doch vor allem ein Easter Egg begeisterte die Community.

So gibt es ein Sprungbrett an einem Swimming-Pool, welches die Spieler tatsächlich hochkatapultiert. So gibt es zahlreiche Clips, die krasse Aktionen in Verbindung mit diesem Sprungbrett zeigen.

Springend Kills landen begeistert die Community

Wo gibt es das Sprungbrett? Dafür müsst ihr auf die Map „Miami“. In einem Hinterhof gibt es dann einen großen Pool, durch den ihr auch schwimmen könnt. Davor steht ein Sprungbrett und genau dieses Brett ist das kleine Easter Egg. Wenn ihr davon abspringt, kommt ihr deutlich höher als normal.

Das ist damit machbar: Wer das Brett beherrscht, kann damit coole Kills machen. Das beweist auch der CoD-Profi und dreifache Weltmeister Clayster. Er zeigt auf Twitter einen Clip, wo er zwei Gegner spielend leicht vom Sprungbrett aus erledigt:

Darum ist das Easter Egg so gut: Mit dem Sprungbrett könnt ihr nicht nur coole Sprünge machen, sondern es ist auch noch richtig gut. Ihr könnt damit nämlich fast alle Eingänge rund herum im Blick haben und sogar Gegner auf höheren Ebenen erledigen, die sich dort verstecken.

Dazu kommt, dass die Gegner Schwierigkeiten beim Treffen haben. Immerhin bewegt ihr euch immer, ohne das ihr selbst etwas dafür tut. Aus manchen Positionen sehen euch die Gegner auch nur dann, wenn ihr gerade in der Luft seid. Ihr springt also immer wieder in Deckung und könnt so leicht die Kills abstauben.

Neben dem coolen Easter-Egg gibt es aber auch Kritik an Cold War. So finden viele Spieler die Sniper-Gewehre zu OP. Entwickler Treyarch bestätigt aber, dass die Waffen in der Alpha so stark sein sollten.