Clint Eastwood konnte Superman nichts abgewinnen, mochte lieber einen unbekannten Marvel-Helden

Clint Eastwood hat einen Lieblings-Superhelden, der weder Batman, Superman noch Spider-Man ist. Er lehnte sogar die Rolle als Superman ab. Stattdessen bevorzugt er einen heutzutage weniger bekannten Helden aus dem Marvel-Universum.

Clint Eastwood, bekannt als eine Legende des Western-Genres und besonders für seine ikonische Rolle als Dirty Harry , hat in seiner fast 70-jährigen Karriere nie einen Superhelden gespielt. Dennoch bedeutet das nicht, dass er sich nicht dafür interessiert hätte. Er hatte tatsächlich sogar die Möglichkeit Superman zu verkörpern, doch er lehnte lieber ab. Für ihn gibt es wohl nur einen wahren Superhelden.

Superman ist nichts für Clint Eastwood

Was sagt Clint Eastwood? In einem Interview mit der LA Times erinnerte sich Clint Eastwood an das Angebot, den Mann aus Stahl zu spielen.

Dazu sagte er Folgendes:

Ich dachte: ‚Wie, Superman? Nein, das ist nichts für mich. Nicht, dass daran irgendetwas falsch wäre, es ist für jemand anderen genau richtig, aber nicht für mich.‘ Clint Eastwood via LA Times

Die Rolle ging schließlich an Christopher Reeve, der Superman in insgesamt vier Filmen verkörperte. Eastwood erklärte weiter, warum er sich für die Rolle des Superman nicht so interessierte:

Ich habe Charaktere immer gemocht, die mehr auf der Realität basieren. Sie können großartige Dinge tun oder Dinge, die mehr als menschlich sind – wie Dirty Harry, der die Gabe hat, verrückte Dinge zu tun, oder all die Western-Typen. Aber sie sind trotzdem keine Superhelden mit Umhängen. Clint Eastwood via LA Times

Clint Eastwoods Lieblings-Superheld ist aus dem Marvel-Universum, aber weniger bekannt als die üblichen Verdächtigen wie Iron Man, Spider-Man, Hulk oder Captain America. Tatsächlich ist Namor, der Sub-Mariner sein Favorit.

Namor ist Clint Eastwoods Lieblings-Superheld

Wer ist Namor, der Sub-Mariner? Er ist ein Held aus dem Marvel-Universum, der erstmals 1939 in Marvel Comics erschien und heute deutlich unbekannter ist. Clint Eastwood war zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Der Sub-Mariner, das ist der, den ich immer mochte. Als ich ein Kind war, hatte ich alle seine Comics , erzählt er gegenüber LA Times.

Namor ist der König von Atlantis und beherrscht die Meere mit einer Mischung aus übermenschlicher Kraft, Schnelligkeit und der Fähigkeit zu fliegen. Im Zweiten Weltkrieg hilft er Captain America und später tritt er den Avengers bei. Doch das Wichtigste für ihn bleibt Atlantis. Er ist eine komplexe Figur, die sowohl als Held als auch als Anti-Held handelt.

Namor zählt zu den ältesten und faszinierendsten Charaktere im Marvel-Universum. 2022 hatte die Marvel-Figur sein MCU-Debüt in Black Panther: Wakanda Forever. Gespielt wurde Namor von Tenoch Huerta.