Der Anime zu Tomb Raider startet im Oktober – Fans feiern vor allem Laras neue Stimme

Im Oktober startet auf Netflix ein neuer Anime zu Tomb Raider. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, warum es sich, vor allem als Marvel-Fan lohnen könnte, ihn auf Englisch zu gucken.

Netflix hat vor ein paar Tagen einen neuen Trailer zur Animeserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ hochgeladen. Damit gab der Streamingdienst jetzt endlich auch einen Starttermin bekannt. Ab dem 10. Oktober 2024 können Fans die junge Archäologin dann durch neue Abenteuer begleiten.

Was zeigt der Trailer? Tempel, Motorräder und ein Bogen. Der neue Trailer bringt also all das mit, was ihr von Tomb Raider vermutlich erwartet. Die Geschichte des Animes setzt nach der neueren Tomb-Raider-Trilogie an und verfolgt somit die jüngere Lara Croft auf neuen Abenteuer.

Im Trailer seht ihr die Archäologin in verschiedenen Situationen. Deutlich wird jedenfalls, dass im Anime jede Menge Action auf euch wartet. Gezeigt wird ein Tempel voller Lava oder Sprünge aus einem Flugzeug, in tiefe Schluchten oder von einem fahrenden Motorrad. Eben die typische Action, die man von der jungen Frau gewohnt ist.

Wie sind die Reaktionen? Schon die Bilder alleine sollten wohl jedem Fan von Tomb Raider Freude auf mehr machen. In den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) wird von Fans aber vor allem die englische Synchronisation von Lara gelobt.

Marvel-Star wird zu der jungen Archäologin Lara Croft

Zwar gibt der Trailer noch keine Auskunft über die deutsche Synchronisation, aber vielleicht könnte euch die englische Stimme von Lara auch einfach davon überzeugen den Anime in dieser Fassung zu gucken. Gesprochen wird sie da nämlich von der Schauspielerin Hayley Attwel. Diese kennt man unter anderem durch ihre Rolle im MCU als Peggy Carter.

Für viele Fans scheint das genau die richtige Wahl gewesen zu sein. „Hayley Atwell als Lara Croft – also das ist perfekte Stimmen-Besetzung“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Tatsächlich lobt gefühlt jeder zweite Kommentar die Besetzung und beschreibt die Schauspielerin als perfekte Stimme für Lara Croft.

Im Trailer selbst ist von ihrer Arbeit als Lara dabei noch nicht einmal so viel zu hören. Zumindest bekommt ihr noch keine gesprochenen Worte von ihr geliefert. Trotzdem scheinen Fans sich mehr als sicher zu sein, dass ihre Stimme perfekt passt. Im Oktober mal einen Blick in die englische Fassung zu werfen, um sich davon zu überzeugen, könnte sich also durchaus lohnen.

