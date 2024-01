Chadwick Boseman bewarb sich eigentlich für eine Nebenrolle bei Marvel, wurde stattdessen der König von Wakanda

Chadwick Boseman († August 2020) ist als König und Beschützer von Wakanda, Black Panther, in den Marvel-Filmen bekannt. Jedoch sprach er ursprünglich für eine völlig andere Rolle in dem bekannten Comic-Universum vor.

Chadwick Boseman hatte seinen ersten Auftritt als T’Challa aka Black Panther im Jahr 2016 in Captain America: Civil War. 2018 erschien dann mit Black Panther der erste eigene Film zur Comic-Figur.

Es folgten weitere Auftritte in Avengers: Infinity War sowie Endgame, bevor Chadwick Boseman im Jahr 2020 an Krebs starb. Black Panther: Wakanda Forever (2022) wurde seinem Andenken gewidmet.

Hier seht ihr einen Trailer zu Black Panther mit Chadwick Boseman:

Guardians of the Galaxy statt Black Panther

Chadwick Bosemans große Rolle im MCU wäre wohl gar nicht so zustande gekommen, wenn der Schauspieler nicht im Vorfeld für eine völlig andere Figur vorgesprochen hätte.

Denn ursprünglich bewarb sich Chadwick Boseman für die Rolle von Drax in Guardians of the Galaxy. Zwar bekam er die Rolle nicht, trotzdem hatte sich das Vorsprechen gelohnt.

Denn wie der Schauspieler in der Talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon am 20. November 2019 verriet, wurde er so von den richtigen Leuten gesehen, die ihm wiederum woanders einsetzen konnten:

Manchmal ist es so, wie es als Schauspieler funktioniert. Du gehst hin und weißt, dass du die Rolle nicht bekommst, aber du triffst die Leute, die vielleicht sagen: „Das ist es nicht, aber wir werden ihn in diese andere Sache stecken.“ Ich habe das Gefühl, dass dies einer dieser Momente war, in denen sie sagten: „Oh, wir könnten ihn später gebrauchen.“ Chadwick Bosemans, Quelle: YouTube

Chadwick Boseman erklärte, dass er nicht genau wusste, wie der Ton von Guardians of the Galaxy sein sollte, da er nur ein paar Seiten zum Vorsprechen bekam. Im Nachhinein sah er aber, mit wie viel Humor die Filmreihe daherkam und lobte das Endergebnis mit Dave Bautista als Drax.

Wenn ihr Marvel-Fans seid, könnt euch auch dieser Artikel von unseren Kollegen von Moviepilot interessieren: Bei Disney+ beginnt eine neue MCU-Ära: Echo ist die härteste Marvel-Serie seit Daredevil und Punisher, aber reicht das?

Wie Vanity Fair berichtete, war Chadwick Boseman nicht der einzige Schauspieler von Black Panther, der sein Glück davor bei den Guardians versuchte. Auch Lupita Nyong’o, die Nakia in den Marvel-Filmen verkörperte, sprach für eine Rolle in der Weltraum-Crew vor: Sie wollte die Figur Gamora spielen, die am Ende an Zoe Saldaña ging. Ein bekannter DC-Schauspieler bekam ebenfalls die Rolle des Drax angeboten, doch er lehnte ab: Aquaman lehnte coole Rolle in einer der besten Marvel-Filmreihen ab, weil er nicht wieder der „Typ ohne Shirt“ sein wollte