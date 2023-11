Schöpfer von Naruto verrät, dass ein beliebter Charakter an eine legendäre Rolle von Keanu Reeves angelehnt ist

Keanu Reeves hat einen Einfluss auf das Naruto-Universum. Der Schöpfer von Naruto ist ein großer Fan von Matrix und verpasste deswegen einem beliebten Charakter einen neuen Look.

Um welche Rolle und welchen Charakter geht es? Keanu Reeves hat im Laufe seiner Karriere mehrere Höhepunkte erlebt, aber seine aktuelle Bekanntheit verdankt er vor allem der Rolle des John Wick.

Sogar in Videospielen ist Reeves populär. Beispielsweise taucht er in Cyberpunkt 2077 auf und spielt einen wichtigen Part. Ende der 90er-Jahre hat er die Zuschauer bereits mit seiner Rolle als Neo in Matrix beeindruckt und offensichtlich hat er damit auch den Schöpfer von Naruto, Masashi Kisimoto, erreicht.

Der ikonische Charakter Gaara aus Naruto ist von niemand anderem als Keanu Reeves in seiner Rolle als Neo inspiriert worden.

Gaara erhielt neuen Look wegen Matrix

Masashi Kishimoto, der kreative Kopf hinter Naruto, hat wiederholt seine Bewunderung für den Sci-Fi-Film „The Matrix“ zum Ausdruck gebracht. Diese Bewunderung fand ihren Weg in Naruto Shippuden, und manifestierte sich besonders im neuen Look von Gaara.

Wie schaut Gaaras Look in Naruto Shipudden aus? Gaara, eine Schlüsselfigur in der Naruto-Saga, erhielt ein auffälliges Kleidungs-Design, das von Keanu Reeves’ Rolle als Neo aus Matrix inspiriert ist. In Naruto Shippuden trägt Gaara einen langen, dunkelroten Mantel mit einem gräulichen Brustschutz und einer dunklen Hose.

Ein anscheinend unscheinbares Detail, das jedoch bei genauer Betrachtung auffällt: Die Gürtel, die den Mantel schmücken, erinnern stark an das charakteristische Outfit von Neo. Diese Gürtel dienen dazu, Gaaras Kürbisflasche zu halten, in der er seinen mit Chakra durchtränkten Sand aufbewahrt.

Trotz des wöchentlichen Drucks, hochdetaillierte Zeichnungen für den Shonen Jump zu produzieren, entschied sich Kishimoto bewusst für eine detaillierte Gestaltung als Hommage an Matrix.

Wer ist Gaara? Gaara ist eine Schlüsselfigur in der Handlung und hat sowohl in Naruto als auch in Naruto Shippuden bedeutende Auftritte. Gaara, mit dem Beinamen Gaara aus der Wüste , stammt aus dem Dorf Sunagakure und ist Sohn des vierten Kazekage.

Ursprünglich wird er als Antagonist in den Chunin-Auswahlprüfungen vorgestellt. Im Verlauf der Handlung durchläuft Gaara jedoch eine tiefgreifende Entwicklung und wird zu einem Verbündeten von Naruto Uzumaki.

Diese kreative Herangehensweise von Kishimoto erstreckt sich auch auf andere Charaktere, wie Rock Lee, der von Bruce Lee inspiriert wurde.

Wie findet ihr Gaaras Look und wusstet ihr vorher, dass er an Matrix angelehnt ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem weiteren Action-Anime seid, hat MeinMMO-Dämon Cortyn euch eine Liste zusammengestellt: Die besten Action-Anime, in denen viel gekämpft wird