Der erfolgreichste Film mit Keanu Reeves ist weder Matrix noch John Wick – hat über 94 % als Wertung

Keanu Reeves war zuletzt im Kinofilm John Wick: Kapitel 4 zu sehen. Doch der erfolgreichste Film mit dem Schauspieler heißt weder John Wick noch Matrix. Tatsächlich hat ein Animationsfilm das meiste Geld eingespielt, in dem Keanu Reeves auftauchte.

Um welchen Film geht es? Keanu Reeves war einer der Synchronsprecher, die in Toy Story 4 (alternativ: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando) mitgewirkt haben. Der Film lief 2019 international in den Kinos. In dem Pixar-Hit spricht Reeves den actiongeladenen Biker Duke Caboom.

Darum geht es in Toy Story 4:

Woody ist mittlerweile nicht mehr das Spielzeug von Andy, sondern von Bonnie

Bonnie bastelt sich ein neues Spielzeug namens Forky, das sich mehr als Müll sieht

Die beiden treffen auf die Spielzeugpuppe Gabby, die ihre kaputte Aufziehbox ersetzen will

Sie treffen auf Porzellinchen, die eigentlich von Andys kleiner Schwester weiterverschenkt wurde

Der Film hat über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt und landet damit auf dem 8. Platz der Kinofilme, die 2019 erschienen sind (via Box Office Mojo). Zum Vergleich: John Wick 4, der finanziell erfolgreichste Film der John-Wick-Reihe, hat nur rund 430 Millionen US-Dollar eingespielt.

Demnach ist der finanziell erfolgreichste Film mit Keanu Reeves kein Streifen, mit dem wir den Schauspieler direkt in Verbindung bringen würden, sondern ein Animationsfilm, in dem der Darsteller nicht einmal in Fleisch und Blut zu sehen ist. Und sogar bei John Wick war damals nicht klar, ob Reeves die Rolle bekommen würde.

Toy Story 4 war sogar so erfolgreich, dass der Animationsfilm 2020 den Oscar für den besten animierten Spielfilm gewann.

Einer der Filme, in denen Keanu Reeves mitspielt, ist John Wick. Den passenden Trailer dazu gibt es auf MeinMMO:

In der deutschen Sprachausgabe bekommen wir von Keanu Reeves nichts mit. Biker Duke Caboom wird in der deutschen Synchronisation von Michael „Michi“ Beck übernommen, einem Mitglied der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier .

Auch beim Publikum kam Toy Story 4 gut an. Auf Rotten Tomatoes hält der Film aktuell eine Wertung von 94 Prozent, beim Fachpublikum sind es sogar 97 Prozent.

Keanu Reeves in der Rolle von Duke Caboom

Die Rolle des Duke Cabook ist Keanu Reeves auf den Leib geschneidert. Der Schauspieler verliebte sich in das Filmprojekt und traf sich mit Pixar, um die Entstehung des Films besser zu verstehen.

Produzent Mark Nielsen erklärte, dass durch dieses Gespräch die Posenbesessenheit von Duke Caboom entstanden ist. In einem Interview verriet er, dass Reeves plötzlich auf einen Tisch kletterte, sich in die Mitte stellte und das Team daraufhin dachte, dass dies das perfekte Verhalten für Duke Caboom wäre (via 3djuegos.lat).

Reeves verriet, dass er Caboom die perfekte Stimme verleihen wollte. Er überlegte, wie der Charakter sprechen würde. Deshalb verlieh Reeves ihm laut eigener Aussage eine schroffe Stimme, die Energie und Persönlichkeit vermitteln solle.

Übrigens: Toy Story 4 ist nicht der erste Auftritt von Duke Caboom. Der Actionheld war kurzzeitig in Die Unglaublichen 2 aus dem Jahr 2018 zu sehen. Allerdings hatte er damals keine Dialogzeilen, weshalb Reeves nicht im Film zu hören war.

Aufgrund eines Unfalls hätte es Toy Story fast nicht zu einer Fortsetzung geschafft: Pixar hat mal Toy Story 2 versehentlich gelöscht – Eine Frau hat den Film gerettet, wird jetzt gefeuert