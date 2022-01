Was spricht für die PS5 auf der CES? Die größte Ankündigung anlässlich der PS5 Ende 2021 war die offizielle Vorstellung von bunten Sideplates für die PS5 . Sony hatte damals erklärt, dass die Sideplates ab Januar 2022 im Handel verfügbar sein sollen. Einen konkreten Termin hatte man jedoch nicht genannt. Um Sideplates gibt es zumindest länger Diskussionen innerhalb der Community. So im Fall von “Customize My Plates”, das von Sonys Anwälten dazu gezwungen wurde, den Verkauf von bunten Sideplates aufzugeben .

Was hatte Sony 2021 vorgestellt? Auf der CES 2021 hatte Sony auch kein Zubehör zur PS5 vorgestellt. So hatte Sony mit dem SRS-RA3000 etwa neue Lautsprecher vorgestellt und außerdem neue TV-Geräte veröffentlicht, die mit der PS5 kompatibel sind.

Auch Hersteller Sony will auf der CES 2022 einige Neuheiten vorstellen. Bisher ist jedoch noch nicht klar, was vorgestellt wird. Einige User hoffen jedoch darauf, dass es Neuigkeiten rund um die PS5 geben könnte.

