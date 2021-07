Call of Duty: Cold War und Zombies drehen diese Woche noch mal richtig auf – Das kommt neu

CoD Cold War bekommt bald ein großes Update. Erfahrt hier auf MeinMMO, was die Entwickler mit Season 4 Reloaded und der Mauer der Toten vorhaben.

Was kommt alles in CoD? In Call of Duty: Cold War könnt ihr euch bald auf das große Zombie-Upgrade „Mauer der Toten“ freuen. Dazu kommen noch diverse kleineren Anpassungen.

Wann geht’s los? Die Updates für CoD kommen am 15. Juli 2021 auf die Server.

Das bringt die Mauer der Toten

Das ist die neue Map: Die Mauer der Toten ist tatsächlich „Die Mauer“, denn die dritte Map für Zombies spielt in Ost-Berlin der 80er Jahre an eben jener Mauer. Dort sind die Zombies los und ihr müsst sie aufhalten und dabei rausfinden, was überhaupt passiert ist. Nebenbei besorgt ihr euch Waffen- und Ausrüstungs-Upgrades, um die fiesen Untoten zu bekämpfen.

Das wissen wir zum Perk und den Waffen: Außerdem bietet das Update einen neuen Perk und Wunderwaffen. Der Perk heißt „Mule Kick“ und lässt euch eine weitere Waffe mit euch herumschleppen.

Die Wunderwaffen wiederum sind die bereits in Vorfeld bekannt gewordenen CRBR-S und der LT 53 Kazimir Prototype. Letzterer ist eine Art Portal-Kanone, die Gegner einsaugt oder schnelle Reisen für einen selbst ermöglicht. Die CRBR-S wiederum scheint eine Art Railgun zu sein, die in vier Varianten zu haben ist.

Das ändert sich am Gameplay: Zusätzlich gibt’s noch Änderungen am Gameplay, darunter sind:

Health-Caps der Zombies werden reduziert

Rüstungen der Zombies werden reduziert

Sniper Rifles werden mächtiger

Nahkampfwaffen werden stärker

Das gibt’s gerade im Multiplayer: Im regulären Multiplayer von Call of Duty: Cold War gibt’s aktuell eine neue Playlist. Darin sind vor allem die Spielmodi Gunfight Tournament, Snipes Only Moshpit und Knife Fight 3vs3 interessant.

Wenn ihr für den Zombie-Modus noch etwas Training braucht, dann haben wir etwas für euch: Einen umfassenden Einsteiger-Guide mit den wichtigsten Mechaniken des Zombie-Modus.