Eine der größten LAN-Partys in Deutschland fühlt sich genauso an wie meine liebsten Festivals und ich liebe alles daran

Webedia ist offizieller Medienpartner der CAGGTUS 2023 in Leipzig. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus gehört zu dem Team, das live vor Ort ist und war auf der riesigen LAN-Party unterwegs. Vieles dort erinnert ihn an das, was er über die Corona-Jahre vermisst hat: echte Festivals.

Ich bin zusammen mit unserer Chefredakteurin Leya Jankwoski und rund 20 Leuten aus den Teams von GameStar, GamePro, Video und Co auf die CAGGTUS nach Leipzig gefahren. 3 Tage lang haben wir von dort aus live gestreamt, gezockt oder uns direkt auf der Bühne gestritten.

Für alle, die das nicht wissen: die CAGGTUS ist ein neues Event, das quasi der Dreamhack in Leipzig nachfolgt. Tausende Gamer treffen sich in mehreren Hallen, bestaunen Cosplays, schauen Streamern zu oder zocken. Mit ihren eigenen Rechnern.

Denn das Herz des Events ist die riesige LAN-Party, bei der hunderte Tische aneinandergereiht stehen. Die Leute bringen ihre Maschinen mit, bauen sie auf und spielen Schulter an Schulter die unterschiedlichsten Spiele.

Geschlafen wird direkt dahinter auf mitgebrachten Betten, Matratzen oder auch einfach auf Handtüchern. Ja, ich weiß auch nicht, aber die Rückenschmerzen dieses Typen will ich mir nicht vorstellen.

Als Leya mich dazu verpflichtet eingeladen hat, mitzukommen, wusste ich erst einmal nicht so richtig, was ich von dem Event halten soll, das sich auch noch als Festival verkauft. Schon am zweiten Tag bin ich richtig begeistert.

LAN-Partys gibt es seit vielen Jahren. Damals hat man sich eher mit einer kleinen Gruppe getroffen und gezockt, aber auch unvergessliche Dinge erlebt. Mittlerweile gibt es riesige Events wie die CAGGTUS. Im Talk sprechen MeinMMO-Autor Mark Sellner, GameStar-Redakteurin Géraldine Hohmann und ich über unsere besten Momente auf LANs:

„Das ist ein anderes Feeling hier, komplett“

Ich liebe Metal-Festivals. Selbst im größten Schlamm trifft man da immer glückliche Gesichter und freundliche Typen, die einem grölend ein Bier anbieten, wenn man versehentlich in ihr Camp stolpert. Jeder kommt miteinander aus, man lernt viele coole Leute kennen und kann für ein paar Tage am Stück einfach das machen, woran man Spaß hat. Und natürlich bin ich auch ein riesiger Metal-Fan, weswegen ich auch Kalle Koschinsky ziemlich feiere.

Die CAGGTUS ist überraschend ähnlich. Das Gefühl des: „Hier gehöre ich hin, hier sind alle wie ich“, kommt einfach super stark durch. Das Bild der Gamer, die alleine im dunklen Keller hocken, wird hier völlig vertrieben. Man muss sich nicht dafür schämen, an seinem freien Tag 15 Stunden zu zocken. Eher wird man noch belächelt, weil das wenig klingt.

Gezockt wird dabei alles. Von Shootern wie CS:GO, Rainbow Six: Siege und Overwatch über Strategiespiele wie Civ 6 und Humankind bis hin zu Survival- und Aufbau-Spielen, sehe ich auf den Bildschirmen wirklich jedes Genre. Erstaunlich oft wird LoL gespielt.

Ich gehe sogar einfach zu ein paar Jungs, die tatsächlich WoW zocken und sie frage, ob ich zugucken darf. Wir kommen sofort ins Gespräch und nach ihrem Dungeon unterhalten wir uns noch weiter, weil mich interessiert, was die Leute so sehr an einer LAN fasziniert.

Wir waren 2018 schon mal da und sind einfach so rumgelaufen. Da haben wir dann auch den LAN-Bereich gesehen und dachten, das wollten wir auch mal machen. 2019 waren wir dann das erste Mal da und hatten vor, direkt im Jahr drauf wieder zu kommen, aber dann kam das große C. Darum sind wir jetzt wieder hier. Richard

Das ist ein anderes Feeling hier, komplett. Wir spielen sonst zu Hause nur über Discord, weil wir auch geografisch weit auseinander liegen. Hier kann man dann einfach mal 3 Tage lang zocken, sitzen … du sagtest ja schon, dieses Festival-Feeling. Das ist mit dabei. Man sitzt zusammen, trinkt zusammen. Das ist einfach eine andere Atmosphäre zum Spielen, als zu Hause. WoW spielen wir, weil uns ein bisschen die Alternativen fehlen. Das letzte Mal haben wir Call of Duty gezockt, wo aber gerade kein Turnier kommt gerade. Bei WoW haben wir alle den größten Nenner zusammen. Kai

„HELGAAAAAAAA“

Was mich besonders überrascht, ist, welche Mühe sich einige der Gäste hier machen. Da stehen PCs auf Gestellen, um die coolen Case-Mods und RGB-Beleuchtungen zur Schau zu stellen. An der Wand strahlen E-Sports-Clans ihre Werbung und Mitglieder-Rekrutierungen oder irgendwer lässt Memes in Dauerschleife laufen.

Sogar Flaggen und Pavillons stehen herum, wie ich es von Wacken und dem SummerBreeze kenne. Neugierig habe ich eine der jungen Frauen gefragt, die dort in der Gruppe sitzt, warum zur Hölle sie einen Pavillon dabei haben. Fröhlich kommt die Antwort: „Weiß ich nicht, aber es ist geil.“ Auch wir kommen ins Gespräch:

Dead by Daylight ist so mein Highlight-Spiel. Wir sind aber bunt zusammengewürfelte so etwa 18 Leute hier. Durch Uni kennengelernt, Kindheitsfreunde … wir haben hier auch einen Freund aus England hier am Start. Wir haben Leute aus der Umgebung Dresden, aber auch aus München, aus dem Norden, Hamburg, wir kommen aus NRW. Also wirklich wild gemischt. Chrritina

Platzmangel macht kreativ. Überall leuchtet irgendein RGB. Sogar Pavillons sind am Start. Vorsicht, wo ihr hintretet!

Ich schlenderte dann noch eine Weile weiter über die LAN und habe einfach genossen, da zu sein. Irgendjemand haut auf den Tisch, weil er in einem Shooter erwischt wurde. Jemand anders schreit „HELGA!“ und Dutzende antworten. Eine uralte Tradition vom Wacken.

Plötzlich applaudiert irgendwo eine Person offenbar einem guten Play. Zwei weitere steigen ein, dann die Reihe und schließlich bejubelt die halbe Halle … irgendjemanden halt und grölen ihre Zustimmung.

Ich steige über irgendwelche Leute, die friedlich auf ihrer Isomatte schlafen. Um 15 Uhr nachmittags. Direkt daneben lacht jemand über seinen Kollegen, der Unfug in einem Spiel anstellt.

Während ich den Bereich verlasse, begegnen mir Leute in Dinosaurier-Kostümen, Schlafanzügen oder Cosplays. Nichts, was ich im matschigen Festival-Boden tragen würde, aber etwas, das ähnlich auch auf meinen geliebten Metal-Events passieren könnte.

Ich fühle mich sehr geborgen – und gehe zurück zu unserem Stand mit einem Lächeln.

