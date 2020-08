Irrer Bug in CoD Warzone verwandelt Spieler in Munitionskiste

Stellt euch vor, ihr wollt eine Runde in Call of Duty: Warzone starten und kurz vor dem Absprung verwandelt sich euer Mitspieler in eine Munitionskiste. Klingt skurril, doch ein Bug macht es möglich.

Darum geht es: Bevor man in die Warzone von Call of Duty starten kann, versammelt man sich mit seinem Team in einem Flugzeug, damit man dann über Verdansk abspringen kann. Für einen kurzen Moment sieht man dann sich und seine Mitspieler.

Genau in dieser Situation steckte auch der reddit-User SirDavidPaladinEX. Er stand kurz vor dem Absprung und sein Team-Kollege verschwand auf eine kuriose Art und Weise. Es ist allerdings nicht der erste Bug in Call of Duty, der für viele Lacher sorgte.

Zuschauer lachen – War es etwa Prop Hunt?

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video vom reddit-User ein, was bereits (Stand: 28.08 um 11:00 Uhr) über 9500 Upvotes hat:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Aus dem Nichts wird der Spieler rechts vom reddit-User zu einer Munitionskiste. Danach endet der Clip. Man weiß also nicht, ob der Spieler als Munitionskiste dann auch tatsächlich aus dem Flugzeug gesprungen ist.

Was sagen Zuschauer? Das Video sorgt für viele Lacher bei den Zuschauern auf reddit. So heißt es von Leeuwarden-HF: „Hahahaha! Er hat vermutlich gedacht, dass das hier Prop Hunt ist.“

Prop Hunt ist ein Spielmodus, wo man sich in die unterschiedlichsten Gegenstände verwandeln und sich so vor seinem Gegner verstecken kann. Den Modus gibt es in Modern Warfare aktuell noch nicht, doch ein Leak hatte bereits vor Monaten auf Prop Hunt hingedeutet.

Andere Spieler sehen etwas Positives in dem kuriosen Bug. So meint Dhdhduchd: „Ich würde ehrlich gesagt lieber eine dauerhafte Munitionskiste während des ganzen Spiels nehmen, anstatt einige der zufällig ausgewählten Mitspieler. Die Munitionskiste wäre zumindest etwas hilfreich.“

Ein anderer Bug in CoD Warzone ist deutlich fieser. Er kann euch Munition und Geld klauen. Wir erklären euch, wie ihr den Fehler vermeiden könnt.