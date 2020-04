Borderlands 3 hat eine neue Überwaffe – hier findet ihr die Yellowcake

In Borderlands 3 gibt es mit der Yellowcake eine neue Waffe, die riesigen Schaden anrichten kann. Wo findet man die aktuell wohl stärkste Kanone?

Das ist die Yellowcake: Bei der Yellowcake handelt es sich um einen Raketenwerfer, der von den Kindern der Kammer hergestellt wurde. Er hat dementsprechend kein Magazin im typischen Sinne, sondern überhitzt bei starker Benutzung. Allzu viele Schüsse braucht die schwere Waffe aber sowieso nicht.

Die Yellowcake kam mit dem neuen Update im Zuge des „Rache der Kartelle“-Events ins Spiel. Sie verschießt ein Projektil, das sich mehrfach aufteilt und so Extra-Schaden verursacht – und zwar in lächerlich hohen Zahlen. Der Raketenwerfer kommt immer mit Strahlungs-Elementarschaden und verteilt den dank seines Explosionsradius an jede Menge Feinde.

Die Kanone ist auch in der Lage, auf hohen Mayhem-Stufen Bosse mit einem Schuss hinwegzuschmelzen – wie auch Fans auf reddit bereits feststellten:

Yellowcake finden – wo ist der Raketenwerfer?

Hier gibts die Yellowcake: Die Yellowcake könnt ihr im Rahmen des Kartell-Events einsacken, vorausgesetzt, Bugs erschweren euch das Spiel gerade nicht zu sehr.

Zum einen droppt Kartell-Boss Joey Ultraviolet die Yellowcake, wenn ihr ihn in der Villa besiegt. Auch Unterboss Tyrone Smallums kann den Raketenwerfer verlieren, genauso wie „FISH SLAP!“, den ihr auch außerhalb der Villa antreffen könnt. Wenn ihr auf der Jagd nach dem Werfer seid, lohnt sich die Villa Ultraviolet insgesamt aber am meisten.

Die Villa Ultraviolet eignet sich zum Suchen

Die Villa Ultraviolet erreicht ihr, indem ihr für Maurice Kartell-Gangster in der ganzen Galaxis besiegt. Die verlieren Koordinaten, mit denen ihr euch wiederum zur Villa teleportieren könnt. Dort könnt ihr dann, mit etwas Glück, die Waffe finden.

Möglich ist allerdings, dass die Yellowcake in den kommenden Wochen ein wenig heruntergeschraubt wird. So passierte es etwa mit der „ION Cannon“, die zum Release wahnsinnig stark war. Nützlich und gefährlich ist sie aber immer noch – der Yellowcake Raketenwerfer dürfte ebenfalls eine mächtige Waffe bleiben.