Mit dem neuen Patch werdet ihr Borderlands 3 kaum wiedererkennen

Der neue Borderlands 3 Patch kommt heute Abend und bringt den Mayhem 2.0 Modus mit. In den Patch Notes stecken aber noch jede Menge weitere neue Inhalte, die das Endgame von Borderlands 3 auf den Kopf stellen.

Wann kommt der Borderlands 3 Patch mit Mayhem 2.0? Der Patch soll im Laufe des Abends auf allen Plattformen live gehen. Spätestens um 21:00 Uhr soll er überall angekommen sein. Wie gewohnt erkennt er ihn am aufploppenden „Hotfixes Applied“ Schild im Hauptmenü. Das ist aber auch das einzige, was an diesem Patch wie gewohnt ist.

Mayhem 2.0 und Rache der Kartelle starten

Das steckt im Patch: Wie bereits im Vorfeld angekündigt, dreht Borderlands 3 mit dem neuen Patch sein Endgame einmal auf Links. Der Mayhem 2.0 Modus startet und verwandelt die vorherigen 4 Chaosstufen in 10 neue Mayhem-Schritte. Dazu kommen über 25 irre Modifier, die das Spiel je nach Schwierigkeit verändern. So gibt es nun beispielsweise Riesenköpfe und Lavaböden!

Riesige Köpfe sind nur der Anfang vom Chaos

Darüber hinaus startet das „Rache der Kartelle“ Event, das euch auf Gangster-Jagd schickt und auf das ihr euch mit möglichst viel Geld vorbereiten solltet. Es präsentiert mit der Villa Ultraviolet einen neuen Schauplatz, den es zu erreichen gilt, um den Kartellen den Garaus zu machen.

Wie Mayhem 2.0 und das neue Event im Detail funktionieren, haben wir euch hier zusammengefasst. Das ist aber bei Weitem noch nicht alles, was im Patch steckt.

In der neuen Villa stellt ihr euch den Kartellen

Mehr Platz für Waffen

So viel Platz habt ihr jetzt: Mit dem Update werden die Bank und euer Rucksack vergrößert. Bei Marcus könnt ihr euch nun mehr SDUs kaufen, um Platz für die vielen neuen Waffen zu schaffen, die mit den DLCs und Events ins Spiel kamen.

Rucksack: Bekommt 10 Plätze mehr

Bank: Bekommt 100 Plätze mehr

Außerdem wird die Kapazität für schwere und Sniper-Munition erhöht. Hier könnt ihr ebenfalls mehr SDUs bei Marcus einsacken.

Galaktische Beute Event, Moze-Buffs und Bugfixes

Ein weiteres Event: Neben den Kartellen kommt auch das Mini-Event „Galaktische Beute“ ins Spiel. Hierbei handelt es sich um eine vierwöchige Tour, in der im wöchentlichen Wechsel einzelne Planeten besseren Loot bieten.

Dabei könnt ihr spezielle legendäre Beute einsacken – und die Zonen auf den Planeten sind auch noch nach Waffentypen sortiert. Die Verteilung sieht dabei folgendermaßen aus:

Jede Woche steht eine andere Welt an

Pandora in Woche 1 (23. bis 30. April)

Promethea in Woche 2 (30. April bis 07. Mai)

Eden-6 in Woche 3 (07. Mai bis 14. Mai)

Und Nekrotefayo in Woche 4 (14. Mai bis 21. Mai)

Mehr Buffs für Moze und Fehlerbehebungen: Moze wird nach mehreren Buffs in den vergangenen Wochen weiter verstärkt. So bringen einige ihrer Skills nun mehr Lebens- und Schildregeneration oder bekommen einen Schadensboost.

Darüber hinaus gibt es Fehlerbehebungen an allen Fronten: Sowohl visuelle als auch Audio-Fehler werden korrigiert, genauso wie fehlerhafte Effekte. Auch einige Bugs an den Skills der Kammerjäger wurden behoben.

Insgesamt sollte sich das Spiel nach dem Update flüssiger spielen, als zuvor. Die komplette Liste aller Bug-Fixes findet ihr in den offiziellen Patchnotes bei Gearbox.