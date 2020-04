Borderlands 3: Mit dem neuen Update solltet ihr Moze eine Chance geben

In Borderlands 3 kommt am Donnerstagabend ein neues Update. Das verbessert die Schützin Moze noch stärker – und bringt neue Events.

Wann kommt das neue Update? Das neue Update geht wie gewohnt am Donnerstagabend in Form eines neuen Hotfixes live. Bis 21:00 Uhr soll das Update aktiv sein. Wartet einfach, bis das „Hotfixes Applied“-Schild in eurem Hauptmenü auftaucht.

Starke Kisten & mächtige Moze im Update

Update bringt neues Event: Mit dem neuen Update geht auch das übergreifende Loot-Event weiter. Die Slot Machine Mania und Trials Take-All Events enden heute Abend, dafür kommen zwei neue ins Spiel.

Rare Chest Riches kennen Spieler bereits aus dem Januar. Hier locken bessere Kisten mit mehr legendären Waffen.

Loot Monster Mayhem. Das bringt mehr Loot-Gegner, wie etwa Loot-Tinks, ins Spiel.

Beide Events enden wieder in einer Woche, am 16. April. Dann wird es voraussichtlich wieder neue Events geben, die euch mehr Loot einbringen.

Moze-Spieler freuen sich über Verbesserungen

Moze wird mächtiger: Nachdem die Entwickler der Schützin Moze schon in der letzten Woche einige Buffs spendierten, legen sie diese Woche noch einen drauf. Erneut verbessern die Entwickler Skills, die Moze gefährlicher und gleichzeitig widerstandsfähiger machen. Das betrifft:

Explosive Interpunktion: Die Abklingzeit wird auf 8% erhöht

Hammerdown-Protokoll: Schaden wird auf 600% erhöht und verbessert die Nachlade-Zeit

Klick, Klick…: Die Schadensboni werden erhöht

Spezialistenbär: Der Schaden wird von +25% auf +60% erhöht

Außerdem werden die Waffen des Iron Bear mit mehr Schaden ausgestattet. Insgesamt wird Moze also nochmal deutlich stärker – was in der Community gut ankommt.

Auf Reddit freuen sich Moze-Fans über die Verbesserungen.

„Das sind nicht die Buffs, die ich ursprünglich wollte. Aber verflucht, das sind echt gute Buffs für Moze“, findet User Bearded Wonder (via Reddit).

„Ich kann es kaum erwarten, Moze und Iron Bear mit dem neuen Schaden auszuprobieren“, so User Flavio-GM (via Reddit).

„Das sind die Moze-Buffs, auf die ich gewartet habe. Iron Bear könnte auf Mayhem 4 jetzt wirklich nützlich werden und mit dem Klick Klick Skill kann Moze eine Menge mehr Schaden verteilen“, so User cole5754 (via Reddit).

Moze wird insgesamt also mächtiger, als zuvor. Damit werden auch mächtige Builds auf dem Max-Level noch stärker. Das wird auch nötig sein – denn Mitte April soll auch der neu aufgerollte „Mayhem 2.0“-Modus das Spiel nochmal schwieriger machen.