In Borderlands 3 soll das Geld ab morgen eine wichtigere Rolle spielen. Scheint, als sollte man die letzten Stunden des Geld-Events nochmal ordentlich ausnutzen.

Was steht morgen an? Am Donnerstag, dem 23. April, bekommt Borderlands 3 ein neues Update. Da werden zum einen der Mayhem 2.0 Modus und zum anderen das „Rache der Kartelle“ Event drinstecken. Borderlands 3 bekommt mit diesem Patch ein völlig neues Endgame.

Bis dahin laufen aber noch die beiden Mini-Events aus dem Update der vergangenen Woche. Eines davon, „Making it Rain“, bringt euch jede Menge Geld und läuft noch bis Donnerstagabend, um 18:00 Uhr. Dann ist Schluss mit dem Geldregen – aber bis dahin solltet ihr euch möglichst viel Kohle in die Taschen stopfen.

Neues Event scheint Geld von euch zu wollen

Wofür brauchen wir die Kohle? Normalerweise spielt das Geld in Borderlands 3 eine untergeordnete Rolle, sobald man alle SDUs von Marcus gekauft hat. Viele Spieler haben bereits Unmengen von Geld – auch im Handsome Jackpot DLC flogen jede Menge grüne Scheinchen rum.

In den Patch Notes zum Geld-Event stand allerdings folgender Hinweis:

Das Making It Rain-Event erhöht die Geldmenge, die durch normale, Badass- und gesalbte Feinde gesammelt werden kann. Das kann sich später diesen Monat noch als nützlich erweisen, wenn du mit dem kommenden Patch Kartelle bekämpfst.

In welcher Form sich das Geld im Kartell-Event als nützlich erweisen wird, ließ Gearbox bisher offen. Die Story im Event handelt vom Saurianer Maurice, der es sich mit den Kartellen verscherzt hat – muss man also eventuell Schulden abbezahlen? Oder gibt es ein neues Spiel-Element, das Geld von uns fordert?

Bis zum Start des Events wird die Antwort wohl noch auf sich warten lassen. Randy Pitchford ließ auf Twitter aber durchblicken, dass man das Geld-Event nicht einfach ignorieren sollte:

This is a more important question than you think! https://t.co/4u5T797Iw6 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 20, 2020

Wer also sichergehen will, sollte sich bis morgen noch die Taschen vollstopfen, bevor es den Kartellen an den Kragen geht.