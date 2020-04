Borderlands 3 wird noch diese Woche mit Mayhem 2.0 ein neues Endgame bekommen. Und die Kartelle kommen auch noch dazu – das wird euch erwarten.

Wann kommt das Update? Das Update inklusive dem überholten Chaosmodus und dem Event „Rache der Kartelle“ wird am Donnerstag, den 23. April live gehen. Spieler müssen also nicht mehr lange auf das Endgame-Update warten – und es wird eine Menge zum Entdecken mitbringen.

Mayhem 2.0 wird irre – macht Endgame spannender

So wird Mayhem 2.0 aussehen: Aktuell kann man noch zwischen den Chaos-Stufen 1 bis 4 unterscheiden, sobald man die Story durchgespielt hat. Die machen Gegner stärker und verbessern den Loot. Dazu kommen Modifier, die Dinge wie etwa den Schaden bestimmter Elemente zufällig anpassen.

Mit dem neuen Update wird der Chaosmodus allerdings auf insgesamt 10 Mayhem-Stufen erweitert. Dazu wird es über 25 Modifikatoren geben, die in die Kategorien „Leicht“, „Mittel“, „Schwer“ und „Sehr schwer“ unterteilt werden.

Der neue Mayhem-Modus verspricht echtes Chaos – etwa durch Riesenköpfe.

„Leichte“ Mods werden dabei zum Teil hilfreich sein, indem sie etwa den Schaden eurer Waffe erhöhen, aber auch für stärkere Streuung sorgen. Es fällt auf, dass die neuen Mods etwas irrer werden, als die bisherigen. So gibt es etwa:

Galaxishirn (leicht) – Gegner kriegen große Köpfe, für leichte kritische Treffer

Der Boden ist Lava (mittel) – Ihr müsst in Bewegung bleiben, weil sich unter euch Lava bildet, wenn ihr stehen bleibt

Drohnen-Ranger (schwer) – Gegner spawnen Heildrohnen, die sie unterstützen

Mehr Mods stellten die Entwickler noch nicht vor, zeigten aber, wie die Verteilung auf den verschiedenen Stufen aussehen wird:

Mit jeder Chaos-Stufe werden die Waffen, die ihr finden könnt, stärker. Dazu wird es auch neue Waffen geben, die ihr in euer Arsenal aufnehmen könnt. Das Endgame nach dem neuen Max-Level also erneut sogar für alle, die schon jede erdenkliche Herausforderung in Borderlands 3 gemeistert haben, ordentlich umgekrempelt.

Rache der Kartelle startet, läuft sechs Wochen

Das wird das neue Event: Am 23. April startet auch das neue Event „Rache der Kartelle“ und wird bis zum 4. Juni laufen. Das bringt den neuen Schauplatz „Villa Ultraviolet“ und löst die aktuellen Mini-Events ab.

Die Villa wird ein neuer Schauplatz.

Der Saurianer Maurice schickt euch los, die Villa zu erreichen und dort Gangsterboss Joey Ultraviolet herauszufordern. Um das zu schaffen, müsst ihr überall in der Galaxis Kartell-Agenten ausschalten, die von ziemlich starken Badass-Feinden bewacht werden können. Schlagt ihr die auch, kriegt ihr die Koordinaten der Villa.

Die Kartelle werden euch fordern.

Dort müsst ihr euch Horden von Feinden dreier verschiedener Gangs stellen. Jede Gang kommt mit eigenen Gegner-Typen und Unterbossen, die alle eigene Beute-Pools haben. Es lohnt sich also, die Villa öfter hochzunehmen.

Neue Cosmetics gibt es auch.

Auch hier wird es neue gesalbte Waffen und legendäre Ausrüstung geben. Dazu kommen neue Cosmetics, die ihr über Herausforderungen abschließen könnt. Wer zuletzt also nichts mehr zu tun hatte in Borderlands 3, bekommt noch diese Woche wieder jede Menge Futter.