In Borderlands 3 gibt es mit dem neuen DLC auch eine Menge neuen Loot. Wir stellen euch 6 Waffen vor, die es zu suchen lohnt.

Diese Waffen lohnen sich: Im neuen DLC gibt es eine Menge neue Waffen. Dank starker Drop-Raten sind die teilweise schnell zu finden – passt aber auf, dass ihr keine guten wegwerft!

Hier findet ihr 6 legendäre Waffen aus dem neuen DLC, die ihr euch einmal genauer anschauen solltet.

Insider

Das ist die Insider: Bei der Insider handelt es sich um eine Maliwan-Shotgun. Das heißt: Sie schießt mit Lasern um sich, anstatt mit Kugeln. Das Besondere an der Kanone ist allerdings, dass sie sich die große Schwäche der übrigen Maliwan-Waffen spart: Sie benötigt keine Ladezeit, bevor sie einen Schuss abfeuert.

Dazu kommt, dass sie ordentlich Schaden austeilt und in allen möglichen Elementen kommt. Sie hat sogar Splash-Schaden und vergibt euch so ungenaues Zielen – allerdings solltet ihr aufpassen, euch auf naher Distanz nicht selbst mit der Insider hochzujagen.

Wo finde ich die Insider? Für die Insider braucht ihr ein bisschen Geduld, denn es gibt noch keinen klaren Farmspot für die Shotgun. Sie taucht aber öfters als Worlddrop im DLC auf – vor allem, wenn ihr auf einem hohen Mayhem-Level spielt.

Cocky Bastard & Skullmasher

Das sind Cocky Bastard und Skullmasher:Bei beiden Waffen handelt es sich um ziemlich starke Sniper-Gewehre. Die Cocky Bastard ist dabei vor allem was für Spieler, die es auf Schockschaden gegen Schilde abgesehen haben: Das Gewehr verteilt nämlich 100% zusätzlichen Schockschaden bei kritischen Treffern. Der Schaden ist dabei sehr hoch – die Waffe erinnert an die starke Wedding Invitation, die allerdings in erster Linie Brandschaden verteilt.

Die Skullmasher ist ein Rückkehrer aus den vorherigen Borderlands-Spielen. Sie schießt 5 Projektile auf einmal mit recht hoher Feuerrate. Gerade auf mittlere Distanzen ist sie sehr nützlich, da sie mit den zusätzlichen Projektilen eine gewisse Streuung mit sich bringt.

Wo finde ich die beiden Sniper? Die beiden Sniper-Gewehre sind leider ziemlich selten und nur schwer zu finden. Sie kommen in erster Linie aus den neuen Portal-Kisten im DLC. Versucht also, möglichst viele dieser Kisten zu öffnen.

Oldridian

Das ist die Oldridian: Die Oldridian ist eine SMG von Hyperion, kommt also mit eingebautem Schild. Das Besondere an dem Ding ist allerdings seine Vielseitigkeit: Die Oldridian wechselt nämlich zufällig das Element, wenn ihr nachladet.

Das macht sie zu einer echten Wundertüte, die mehr oder weniger gegen alles einsetzbar ist – denn der Grundschaden der Waffe ist durchaus schon effektiv. Wenn ihr dann noch das richtige Element erwischt, trefft ihr eure Gegner wirklich empfindlich. Und wenn nicht – dann haltet drauf, bis das richtige Element kommt.

Wo finde ich die Oldridian? Die Oldridian ist ebenfalls ein World Drop, der vergleichsweise oft vorkommt, wenn ihr auf einem hohen Level spielt. Die Chancen stehen gut, dass sie euch beim einfachen Durchspielen des DLC mal unterkommt – probiert sie mal aus, wenn ihr sie findet!

Anarchy

Das ist die Anarchy: Die Anarchy ist eine Shotgung, die Gaige-Spieler an Borderlands 2 erinnern dürfte. Die Kammerjägerin hatte eben den „Anarchy-Skill“, der bei Kills und beim Nachladen leerer Magazine Genauigkeit für Extra-Schaden eintauschte und so immer mehr Damage aufeinanderstapelte.

Genau das macht die neue Shotgun auch – und legt immerhin bis zu zehn mal 30% Schaden pro Stapel oben drauf. Die Kanone richtet also teilweise unheimlichen Schaden an – nur Zielen wird schwer. Wie stark der neue Fan-Favorit ist, seht ihr beispielsweise hier:

Wo finde ich die Anarchy? Auch die Anarchy lässt sich leider nicht direkt farmen, da sie als World-Drop auftaucht. Versucht also, sie beim Erkunden des Eisplaneten Xylourgos einzusacken.

Clairvoyance

Das ist die Clairvoyance: Die Clairvoyance ist ein Jakobs-AR, das eine Menge Cryo-Schaden austeilt. Wenn ihr mit ihr kritische Treffer landet, bleiben zusätzliche Bömbchen an euren Feinden kleben und explodieren wenig später.

Wenn euch das mit mehreren Treffern hintereinander gelingt, explodieren alle gleichzeitig – und sorgen so für viel Schaden auf einmal.

Wo finde ich die Clairvoyance? Die Waffe ist ebenfalls als Worlddrop zu finden, aber lässt sich auch farmen. Ihr habt eine erhöhte Chance auf die Waffe bei Hammerlocks Crew-Challenge-Ziel Kritchy. Den findet ihr in Cursehaven – hier könnt ihr es also genauer versuchen, die Clairvoyance einzusacken.

Grundsätzlich ist guter Loot gerade aber nicht unbedingt Mangelware. So leicht wie jetzt gab es legendären Loot noch nie