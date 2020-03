Der neue DLC von Borderlands 3 ist raus und hat Spieler in seinen Bann gezogen. Die neue Erweiterung ist an manchen Stellen vielleicht sogar stärker aufgestellt, als das Hauptspiel – findet zumindest unser Autor Max Handwerk.

Was macht den DLC aus? Der DLC „Liebe, Wummen & Tentakel“ versetzt euch auf den verforenen Eisplaneten Xylourgos, wo ihr die Hochzeit von Wainwright Jakobs und Sir Hammerlock retten müsst. Eine Grundsituation, die jede Menge Boden für irre Spielstunden bietet – und an dieser Stelle voll abliefert. Wir zeigen euch drei Punkte, die absolut überzeugt haben.

Einzigartiges Design & Atmosphäre

Frostig, schaurig schön: Der DLC setzt sich ein ganzes Stück weit vom Hauptspiel ab – zumindest, was das Setting angeht. Die Eiswelt Xylourgos, die von einer zum Großteil verdeckten Sonne nur schwach beschienen wird, wirkt völlig anders, als etwa die trockenen Wüsten Pandoras.

Xylourgos lässt euch frösteln – nicht nur wegen des Klimas

Das liegt aber nicht nur an der offensichtlich anders gearteten Klimasituation, sondern daran, was euch unter der Oberfläche erwartet. Genauer: Unterhalb des riesigen Monsters, das auf dem Planeten rumliegt. Da findet sich nämlich zum einen „Das Jagdhaus“ – die Zentrale des DLC. Es wird betrieben vom schaurigen „Mancubus“, der mit seiner bizarren Art schonmal darauf hinweist, was euch im Rest des DLC erwartet.

Denn sobald ihr im Dorf Cursehaven angekommen seid, fängt euch die düstere Atmosphäre komplett ein. Alles hier wirkt seltsam: Verfluchte Dorfbewohner irren durch die Gegend, wirre Inschriften an den Wänden deuten auf einen geheimen Mythos hin, und die Gegner erscheinen direkt wie aus einem Alptraum gezeichnet.

Solche Inschriften findet ihr überall im DLC

Dazu kommt die geniale Musik des DLC. Hier ist das Hauptspiel selbst schon gut aufgestellt, doch im DLC verstärkt jeder Ton die beklemmende Stimmung Cursehavens zusätzlich.

Es macht richtig Spaß, jede einzelne Ecke des Dorfes zu durchkämmen – denn man hat immer die Chance, noch irgendwas Kurioses zu finden, das einem sonst entgangen wäre. Dazu kommt die perfekt ins Setting passende Story um eine Hochzeit, die von einem magischen Ring und einem geisterhaften Feind gefährdet wird – schaurig, aber spannend.

Düstere Story, düstere Feinde

Wirklich großartig wird die ganze Atmosphäre aber dadurch, dass Borderlands auch in diesem Setting nicht seinen typischen Humor verliert. Und das gelingt vor allem durch den zweiten, starken Punkt des DLCs.

Charaktere mit Persönlichkeit

So gut ist der „Cast“ im DLC: Der DLC wurde schon vor der Veröffentlichung als die große Rückkehr von Fan-Favorit Gaige beworben – und die ist es auch, die euch früh im DLC über den Weg läuft. Sie sorgt für viele nostalgische, aber vor allem komische Momente.

Gaige trefft ihr bereits früh im Spiel an

Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass Claptrap immer noch denkt, die ehemalige Kammerjägerin arbeite für ihn – so wie in Borderlands 2? Dazu imitiert sie alte Kammerjäger ziemlich lustig und sorgt auch ansonsten für unterhaltsame Einwürfe. Da ist sie aber nicht die einzige.

Der bizarre Mancubus etwa wird durch den kleinen Nebencharakter Burton Briggs ergänzt, der sein Gedächtnis verloren hat und ständig ungefragt wirre, tiefsinnige Gedanken von sich gibt.

Dazu kommen die Dorfbewohner, die merklich spannender sind als zufällige NPCs im Hauptspiel. Es lohnt sich richtig, sie anzusprechen – denn sie haben auf ganz eigene Art mit ihrem Fluch zu kämpfen, der sie in teilweise aberwitzige Situationen bringt. So trefft ihr etwa auf NPCs, die völlig verzweifelt nicht aufhören können zu tanzen oder plötzlich den Boden unter den Füßen verlieren.

Dieser Dorfbewohner hängt wegen des Fluchs in der Luft – und kommt einfach nicht mehr runter

Dazu kommen eure eigenen Kammerjäger. Die wirken deutlich stärker in die Story verwickelt, als es sonst der Fall ist. Sie sprechen mit den Dorfbewohnern, werden von Hammerlock und Wainwright – die, nebenbei bemerkt, das Herz dieses DLC liefern – in die Geschichte einbezogen und wirken einfach mehr „mittendrin, als nur dabei“.

Die Story rund um die Hochzeit bleibt durchgängig spannend

Sie alle tragen dazu bei, dass die bizarre Stimmung nie ihren Humor verliert – und gleichzeitig ernsthaft genug für die durchaus spannende Geschichte des DLC bleibt.

Starke Kämpfe, genialer Loot

DLC erweitert Stärken des Hauptspiels: Zu guter Letzt legt der DLC auch noch da eine Schippe drauf, wo das Hauptspiel am meisten glänzt. Denn das Gameplay bleibt auch im DLC rasant und unterhaltsam – bietet aber auch ein paar Neuerungen.

Da sind zum einen die vielen, neuen Gegner, die euch vor bisher unbekannte Gefahren stellen. Da sind neue Bosskämpfe, die teilweise gar nicht so einfach zu bestreiten sind. Und natürlich gibt es auch jede Menge Loot einzusacken.

Neue Gegnertypen sorgen für spannende Kämpfe

Das schöne: Wie schon im letzten DLC wirken die Drop-Raten deutlich höher, als im Hauptspiel. Andauernd hört ihr das markante „pling“, wenn wieder eine legendäre Waffe auf dem Boden landet. Die gilt es dann natürlich, auszuprobieren. Und das macht einfach jede Menge Spaß. Vor allem, wenn man schon das neue Max-Level erreicht hat.

Wem das schaurige Setting nicht gefällt, der ist vermutlich im Hauptspiel oder dem ebenfalls ziemlich starken Casino-DLC besser aufgehoben. Doch wer etwas für bizarre Geschichte übrig hat, kommt im zweiten DLC für Borderlands 3 voll auf seine Kosten.

Neben dem DLC locken auch andere, neue Inhalte wieder zu Borderlands 3: