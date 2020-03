Borderlands 3 hat die ersten 12 Minuten ihres 2. DLCs „Wummen, Liebe und Tentakel“ auf YouTube online gestellt und zeigt das neue Level-Cap, sowie die Rückkehr eines Fan-Favoriten.

Das zweite große DLC „Wummen, Liebe und Tentakel“ zum Loot-RPG Borderlands 3 erscheint am 26. März. Auf YouTube wurden jetzt die ersten 12 Minuten Gameplay veröffentlicht, in dem ihr auch den Charakter Gaige in Action erlebt.

Das ist der Fan-Favorit: Gaige und ihr Roboter Deathtrap gehören zu den Fan-Favoriten. Die ehemalige Kammerjägerin kam erstmals als spielbarer DLC-Charakter in Borderlands 2 vor. In „Wummen, Liebe und Tentakel“ übernimmt sie die Rolle der Hochzeitsplanerin für die beiden homosexuellen Charaktere Wainwright und Hammerlock. Beide spielen in Borderlands 3 eine große Rolle.

Darum geht es in Wummen, Liebe und Tentakel

Als geladener Hochzeits-Gast landet ihr auf dem Eisplaneten Xylourgos und müsst „die Kräfte des außer-weltlichen Bösen“ bekämpfen. Euer Ziel ist es, die Hochzeit von Hammerlock und Wainwright stattfinden zu lassen.

Dabei trefft ihr auf:

Alte Freunde und „gruselige neue Charaktere“, sowie

auf blutrünstige Gegner und Bosse, darunter fremdartige Bestien, mutierte Okkultisten und ein Clan kaltblütiger Banditen

Während eures Abenteuers auf Xylourgos könnt ihr:

In einer Reihe von Nebenmissionen in die verstörenden und gelegentlich albernen Hintergrundgeschichten der verfluchten Dorfbewohner eintauchen

Eure Kammerjäger mit neuen Ausrüstungsteilen ausstatten, darunter jede Menge zusätzlicher legendärer Objekte und einige besonders starke Klassen-Mods

Viele kosmetische Objekte wie Kammer-Jäger-Köpfe, Skins, interaktive Raumdekorationen und neue Fahrzeug-Skins ergattern

Neues Level-Cap für Kammerjäger

Das aktuelle maximale Level in Borderlands 3 liegt bei 50. Im Gameplay ist es bereits zu sehen und Gearbox hat es bereits bestätigt: Das Level-Cap wird auf 53 erhöht. Mit dem DLC wird es also so weit sein und ihr könnt eure Kammerjäger noch ein Stück weiter optimieren.

Das DLC wird außerdem für jeden, der den Season Pass besitzt oder den DLC erworben hat, verfügbar sein. Es bietet eine eigenständige Geschichte und ist vom Level unabhängig. Ihr könnt „Wummen, Liebe und Tentakel“ also auf Level 10 genauso wie mit Level 50 spielen, die Gegner und der Loot skalieren mit.

Am 26. März erscheint „Wummen, Liebe und Tentakel“ für den PC, Xbox One und PS4. Seid ihr schon gespannt? Und keine Angst, nach dem DLC geht es noch weiter.