3 Gründe, warum ihr ab heute wieder Borderlands 3 spielen solltet

Wer Borderlands 3 erst mal zur Seite gelegt hat, sollte es sich jetzt wieder genauer anschauen. Denn ab heute kriegt das Spiel eine Menge starke, neue Inhalte.

Borderlands 3 zieht wieder an: Insgesamt hat Borderlands 3 in den letzten Monaten durchaus dafür gesorgt, dass es nicht langweilig wird. Doch heute, am 26. März, wird das Spiel wieder besonders spannend. Denn es gibt jede Menge zu entdecken – auch für Spieler, die zuletzt dachten, alles gesehen zu haben.

Wir zeigen euch 3 Gründe, die für eine Rückkehr in die Borderlands sprechen.

1. Borderlands 3 bekommt seinen neuen DLC

Das ist der neue DLC: Heute erscheint der neue DLC „Wummen, Liebe und Tentakel“ für Borderlands 3. In dem besucht ihr einen unwirtlichen Eisplaneten, der nostalgische Gefühle weckt. Und auch die Charaktere wie Neu-Hochzeitsplanerin Gaige dürften Fans der alten Borderlands-Teile besonders freuen.

Der DLC beinhaltet neben einer völlig neuen Umgebung und Story auch neue, spannende Ausrüstung sowie die ein oder andere Nebenquest. Wer sich also nach einer neuen Geschichte in den Borderlands sehnt, sollte hier unbedingt einsteigen. Der erste DLC zeigte jedenfalls, dass die Extra-Inhalte für Borderlands ziemlich viel Spaß machen können. Alle Infos rund um den DLC haben wir euch hier zusammengefasst:

Borderlands 3: Alle Infos zum 2. DLC – Release, Preis, Inhalte

2. Neues Max-Level – neue Möglichkeiten

Das bringt das neue Max-Level: Wer erstmal noch kein Geld in die neuen Inhalte stecken möchte, kann sich trotzdem über etwas neues freuen. Die Levelgrenze wird auf 57 Stufen erhöht – und das könnte das Spiel merklich verändern.

Baut neue Skillbäume mit mehr Punkten!

Denn: Mit dem neuen Maximallevel könnt ihr zwei eurer Endfähigkeiten freischalten. Das bedeutet, dass sich völlig neue Builds für eure Kammerjäger ergeben. Wer also gerne mit Fähigkeiten experimentiert, hat in den nächsten Tagen jede Menge zu tun. Außerdem könnt ihr wieder auf Loot-Jagd gehen – schließlich könnte es sich lohnen, Waffen auf dem neuen Max-Level zu farmen.

3. Aktuelle und zukünftige Events

Das steht noch an: Aktuell läuft in Borderlands 3 Das „Takedown Shakedown“ Event. Das gibt euch bessere Drop-Raten im Maliwan Takedown – und bietet damit den perfekten Anlass, dem Raid nochmal einen Besuch abzustatten. Das gilt insbesondere für alle, die ab heute die neue Levelgrenze erreichen. Starker Maliwan-Loot auf Level 57 dürfte spannend werden.

Dazu kommt, dass ihr euch nun auf zukünftige Inhalte vorbereiten könnt. Neben etwa dem sechswöchigen Kartell-Event, das im April ansteht, kommt nämlich auch Mayhem 2.0. Der wird richtig knackig und bietet insgesamt 10 Chaos-Stufen. Die werden von Stufe zu Stufe härter – bieten aber auch immer besser werdenden Loot. Wer auf Mayhem 10 zocken will, wird um das neue Max-Level und gute Ausrüstung nicht herumkommen. Zeit also, auf Ausrüstungs-Jagd zu gehen!

Mit dem neuen DLC ist übrigens noch nicht Schluss. Zwei weitere Zusatz-Inhalte werden noch bis Ende des Jahres erscheinen: