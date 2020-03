In Borderlands 3 ist demnächst wieder jede Menge los. Schon diese Woche gibt es ein neues Maximallevel – gefolgt von einem irren April.

Das wird das neue Max-Level: Wie in der aktuellen Borderlands-Show verkündet wurde, könnt ihr dank eines kostenlosen Updates am kommenden Donnerstag bis auf Level 57 aufsteigen. Damit ist die bisherige, noch gar nicht so alte Maximalgrenze von 53 Leveln bereits wieder Geschichte. Die neue Grenze kommt also pünktlich zur Veröffentlichung des neuen DLC.

Was bedeutet das für Kammerjäger? Die neue Levelgrenze bedeutet, dass es wieder Loot geben wird, der ein noch höheres Level als zuvor hat. Besonders wichtig allerdings: Mit der neuen Levelgrenze könnt ihr vier weitere Skillpunkte bekommen.

Ab Donnerstag könnt ihr zwei ultimative Fähigkeiten nutzen

Das ist entscheidend, denn: Mit diesen Skillpunkten könnt ihr nun zwei ultimative Fähigkeiten eurer Kammerjäger gleichzeitig freischalten. Bisher konntet ihr immer nur eine aktiv haben. Eure Kammerjäger werden also endgültig übermächtig – denn nun werden ganz neue, mächtige Builds möglich. Und die wird es in den nächsten Wochen wohl auch brauchen.

April in Borderands 3 wird chaotisch

Was steht im April an? In der Show kamen die Entwickler auch auf den neuen Mayhem 2.0 Modus zu sprechen, der im April releast werden soll. Der Chaosmodus wird dann 10 statt der bisherigen vier Stufen umfassen und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Es wird mehr als 25 Chaos-Modifikatoren geben – und jede Mayhem-Stufe versorgt euch mit immer stärker werdendem Loot.

Gleichzeitig wird im April das sechswöchige Event „Rache der Kartelle“ starten. Hier müsst ihr Gangster jagen, um am Ende das Anwesen von Boss Joey Ultraviolet stürmen zu können. Es wird unterschiedliche Banden geben, die wiederum verschiedene Belohnungen verteilen. Dazu dürfte auch neuer Loot gehören – der wiederum zu euren neuen Fähigkeiten passen könnte.

Borderlands 3 könnte sich also ein Stück weit neu erfinden. Und auch der neue DLC lockt mit jeder Menge neuen Inhalten: