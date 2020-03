Wer sich starken Loot in Borderlands 3 schnappen will, hat gerade die perfekte Gelegenheit dazu. Vor allem, wenn man mit mehreren Leuten zusammenspielt.

Das ist gerade in Borderlands 3 los: In Borderlands 3 läuft gerade eine Event-Reihe, die den Loot merklich hochschraubt. Den Anfang machte das „Takedown Shakedown“ Event, in dem ihr euch gute Drop-Raten im Maliwan Takedown sichern könnt. Doch das ist noch nicht alles.

Legendäre Waffen ohne große Kämpfe

So kommt ihr gerade an legendären Loot: Normalerweise ist der sicherste Weg zu legendären Waffen das klassische Abfarmen von Bossen. Auch als World Drop erwischt man mal die ein oder andere legendäre Kanone.

Im neuen „Tür-Stürmer-Event“, das noch bis zum 2. April läuft, gibt es aber eine weitere Art, legendäre Waffen einzusacken: Die Automaten im Spiel haben gerade immer jeweils eine legendäre Waffe, Granate oder Class Mods und Schilde im Angebot. Die könnt ihr einfach kaufen – auch, wenn das teilweise relativ teuer ist. Doch wer bereits die SDUs bei Marcus gekauft hat, braucht vermutlich sowieso einen neuen Ort zum Geld ausgeben.

Zieht die Waffen einfach aus den Automaten

Am Donnerstag soll dann das nächste Event kommen – wie das aussieht, hielt Gearbox aber noch geheim. Zeitgleich läuft übrigens auch das Event „Koop-Beutelieferung“. Das soll dazu animieren, mit Freunden gemeinsam zu spielen: Denn aktuell bekommt ihr im Koop-Modus mehr Beute von Badass-Feinden, als gewohnt.

Es ist gerade also so leicht wie nie, an legendäre Beute zu kommen. Lauft anstelle von Bossen einfach mal den ein oder anderen Automaten ab und schaut, was das Angebot für euch bereithält!

Zu guter Letzt solltet ihr auch euer Mailfach im Spiel überprüfen: Dort findet ihr nun exklusive Bloody-Harvest-Objekte und eine hochgelevelte Juliets Dazzle. Die lohnt sich gerade, wenn ihr auf dem neuen Max-Level seid. Diese Items gab es bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Spiel – nun sollen sie auch alle bekommen, die sie bisher verpasst haben.

Diese Events sollen euch mit passender Ausrüstung versorgen, die ihr dann im Mayhem-Modus 2.0 einsetzen könnt. Der soll im April erscheinen – und ziemlich knackig werden.

Außerdem lockt gerade der DLC mit einer Menge spannenden Inhalten: