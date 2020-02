Das Herzschmerztag-Event in Borderlands 3 endet heute. Damit bleiben euch nur noch wenige Stunden, um euch die Event-Waffen zu schnappen. Und wer das noch nicht getan hat, sollte es jetzt noch tun.

Wann endet das Event? Das Event zum Herzschmerztag war von Anfang an nur für eine Woche vorgesehen. Nach aktuellem Stand endet es bereits heute Abend, um 17:59 Uhr. Damit bleiben nur noch wenige Stunden, um euch die Event-Waffen Terminal Polyaimorous und Wedding Invitation einzusacken.

Das sind die Waffen: Einen genauen Blick auf die Polyaimorous und die Wedding Invitation findet ihr hier:

Borderlands 3: So bekommt ihr die neuen, starken Event-Waffen

In Kürze: Beide Waffen lohnen sich. Gerade die Wedding Invitation bringt wahnsinnig viel Schaden und starke Fähigkeiten mit, die sie zu einem der besten Sniper-Gewehre im ganzen Spiel machen. Allerdings müsst ihr für sie 100 Herzen verschießen – und dafür bleibt kaum noch Zeit.

Wo bekommt man noch genug Herzen?

So kriegt ihr die Waffen noch: Um die Waffen zu kriegen, müsst ihr die Herzen abschießen, die wie die Halloween-Geister vom Bloody-Harvest-Event in der Gegend herumfliegen. Die Geister sind übrigens aktuell auch unterwegs.

Die Herzen tauchen in großer Zahl dort auf, wo viele Gegner sind. Ein guter Ort dafür ist beispielswiese Voracious Canopy auf Eden 6. Die dort ansässigen Saurianer sind Gegner, die ihr schnell besiegen könnt und die in großer Zahl auftauchen.

Eine sehr gute Option ist auch der Slaughterstar 3000. Hier werden euch Wellen von starken Maliwan-Feinden entgegengeschmissen, allerdings sind auch viele Herzen unterwegs. Dort kann man die nötige Zahl noch rechtzeitig vor Event-Ende einsacken, wenn ihr euch beeilt.

Das Event ist fast zuende

Kann ich mehr als eine Belohnung bekommen? Grundsätzlich bekommt jeder Kammerjäger die Event-Waffen nur ein Mal. Ihr braucht also Glück, wenn ihr die richtige Salbung erwischen wollt.

Ein Farm-Trick, dem sich einige Spieler bedienen, funktioniert, indem man mit dem Splitscreen arbeitet. Legt man hier einen neuen Kammerjäger an, bekommt dieser ebenfalls die Event-Waffen, sobald die nötige Anzahl an Herzen zerschossen wurde. Die könnt ihr dann an euren eigentlichen Kammerjäger übertragen. Allerdings nur noch bis heute Abend.

Neben dem Event steckten im Patch auch ein paar Änderungen, die gut ankamen: