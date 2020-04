Wir haben für euch eine Liste der bisher bekannten und funktionierenden Shift- und VIP-Codes zusammengetragen, damit ihr euch in Borderlands 3 fettes Loot holen könnt.

Wofür sind diese Codes gut? Mit den Shift und VIP-Codes könnt ihr in Borderlands 3 fette Beute abstauben, wie zum Beispiel verrückte Waffen oder Skins.

Shift-Codes geben Skins und goldene Schlüssel zu einer besonderen Loot-Truhe

VIP- Codes geben euch Punkte, die ihr gegen Skins umtauschen könnt

UPDATE 27. April 2020: Alte, ungültige Codes entfernt. Neuer Code hinzugefügt.

Mehr Infos wie das ganze funktioniert, findet ihr hier:

Achtung: Es kursieren mehr Codes, allerdings sind die meisten von ihnen nicht länger gültig. Die meisten Shift-Codes sind nur kurzzeitig einlösbar.

Wir haben für euch eine Liste der Shift-Codes zusammen getragen. Wenn ihr weitere Codes kennt, die noch funktionieren, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne Bescheid geben, wenn bestimmte Codes ausgelaufen sind. Die neusten Codes findet ihr immer unten in der Liste.

Shift Codes für die PS4, Xbox One und PC

Für welche Plattformen sind die Codes? Generell sind die Shift-Codes für alle Plattformen gültig.

Warum kann ich die Shift-Codes für PS4 nicht einlösen? Wenn ihr versucht die Codes über die offizielle Shift-Seite einzugeben, kann es manchmal zu Problemen kommen. Die Seite ordnet die Codes teilweise nur entweder PC oder Xbox zu.

Ihr könnt dieses Problem umgehen, indem ihr den Code direkt im Spiel eingibt.

Aktuelle Shift-Codes für goldene Schlüssel im April 2020

Code für 10 goldene Schlüssel: Via Twitter veröffentliche Randy Pitchford einen neuen Shift-Code für insgesamt 10 goldene Schlüssel. Er lautet:

5JCTJ-FZSHK-R9R6Z-5RBTB-KKJZT

Der Code ist bis Donnerstag, den 30. April gültig. Darüber hinaus findet ihr hier einige Codes, die weiterhin funktionieren.

Das sind die aktuellen Shift-Codes für goldene Schlüssel:

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H

So benutzt ihr die Shift-Codes: Diese Codes könnt ihr direkt im Spiel einlösen. Das geht über den Startbildschirm indem ihr auf die Option „Shift“ geht.

VIP Codes in Borderlands 3 für PS4, Xbox One und PC

Das sind die bekannten und funktionierenden Codes für VIP-Punkte:

BL3REVEAL 100 Punkte Email BL3WELCOME 250 Punkte Email LOOTLOOTLOOT 250 Punkte Email FIGHT4SANCTUARY 250 Punkte Email BL3ATE3 250 Punkte Email 2kLove 500 Punkte Email HEYSUGAR 250 Punkte Email SOHAPPYTOGETHER 250 Punkte Email CLAPTASTIC 250 Punkte Email MYMAIN 250 Punkte Email FRESHBOOTY 250 Punkte Email POWERUPEMAIL 250 Punkte Email Dasherz 250 Punkte Email LESSTHANTHREE 250 Punkte Email BUILDURSQUAD 250 Punkte Email IGNVIP 250 Vault FORTNITEXMAYHEM 250 Punkte Email ABCEASYAS123 250 Punkte Email DUCTTAPEMOD 250 Punkte Email MADSKILLZ 250 Punkte Email ITSHERE 1000 Punkte Email JABBER 1000 Punkte Email Unblinkingeye 1000 Punkte Email ALMOSTTHERE 1000 Punkte Email OVERONEBILLION 250 Punkte Email JOYPUKE 250 Punkte Vault LOADINGBAR 250 Punkte Vault PWR2PLYRS 250 Punkte Vault MAYHEM 250 Punkte Vault JVMVIP 250 Punkte Vault SMARTOYSVIP 100 Punkte Vault MEDIAMARKTVIP 100 Punkte Vault Bolvip 100 Punkte Vault GAMEMANIAVIP 100 Punkte Vault ALLYOURGAMESVIP 100 Punkte Vault NEDGAMEVIP 100 Punkte Vault GAMEVIP 100 Punkte Vault INTERTOYSVIP 100 Punkte Vault PLAYERONEVIP 100 Punkte Vault AIRLEMAGVIP 250 Punkte Vault Dreamlandvip 100 Punkte Vault DIGISTRUCT 250 Punkte Vault ITSABOUTTIME 500 Punkte Vault ITSBEEN 250 Punkte Vault bonjwa-bl3launch 200 Punkte Creator EARLYACCESS 500 Punkte Creator LARALOFT-BL3LAUNCH 200 Punkte Creator PS4MAYHEM 500 Punkte Email ALLBORDERLANDSALLDAY 250 Punkte Email DONTFORGET 1000 Punkte Email ONTHEHUNT 250 Punkte Email ALLABOARD 250 Punkte Email MYCHILIRECIPE 250 Punkte Vault THEBORDERLANDSAREWILD 500 Punkte Vault RISENGRIND 250 Punkte Vault RARESPAWNHUNT 250 Punkte Email CAOSENMGW 500 Punkte Vault EDEMONSTER 250 Punkte Email SPLODEOS 250 Punkte Vault BLOODYHARVEST 250 Punkte Vault BLOODYHARVEST 250 Punkte Email SPOOKYSCARY 250 Punkte Vault YOUCOMPLETEME 250 Punkte Email

So benutzt ihr die VIP-Codes: Die VIP-Codes könnt ihr auf der offiziellen Seite von Borderlands 3 einlösen. Dafür braucht ihr aber zunächst einen Account, meldet euch also direkt auf der Seite an.

Geht dort unter „Insider“ auf „Codes einlösen“ gehen. Danach werden die Punkte eurem Account zugeschrieben.

