Activision-Chef Bobby Kotick soll geplant haben, kritische Gaming-Magazine einfach aufzukaufen

Bobby Kotick, der umstrittene CEO von Activision-Blizzard, soll laut einem Bericht des Wall Street Journal wohl vorgehabt haben, kritische Presse-Medien zu kaufen. Das hätte zum Ziel gehabt, die negative Presse zu seiner Firma zu verbessern.

Was ist der Hintergrund? Nach wie vor geht ein Beben durch die Gaming-Welt. Grund ist der geplante Kauf von Activision Blizzard durch Software-Giganten Microsoft. In diesem Umfeld kommen gerade allerlei Infos zu den Hintergründen um Activision Blizzard und dessen umstrittenen CEO Bobby Kotick ans Licht.

So erklärte der Boss unter anderem jüngst die Gründe, warum man selbst verkaufen musste, anstatt sich den Publisher EA zu schnappen.

Doch in einem Artikel des Wall Street Journal wurde jüngst ein anderes Gerücht laut. Bobby Kotick soll demnach vorgehabt haben, kritische Gaming-Medien einfach aufzukaufen.

Insider behaupten, Kotick habe Kotaku oder PC Gamer kaufen wollen

Was hat es mit diesen Plänen auf sich? Laut dem Wall Street Journal sollen Insider, die Bobby Kotick nahestehen, behauptet haben, dass Kotick diese Pläne gehabt habe.

Demnach soll er die Idee gehabt haben, eine Seite wie PC Gamer oder Kotaku zu erwerben. Das wiederum habe den Hintergrund, dass man so für wohlwollende Presse über Activision Blizzard sorgen könne.

Ob diese Pläne etwas mit dem Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard zu tun gehabt hätten, ist nicht bekannt.

Der Skandal sorgte und sorgt immer noch für negative Schlagzeilen und Imageverluste. Außerdem soll angeblich dadurch der Wert des Unternehmens erst so weit gefallen sein, dass Microsoft schließlich zugeschlagen habe.

Was ist an diesen Gerüchten dran? Bislang gab es keinerlei Beweis oder positive Rückmeldung zu dem Gerücht, dass Kotick eine Seite wie PC Gamer oder Kotaku habe kaufen wollen. Laut dem Wall Street Journal wurde die Behauptung von einer Sprecherin von Activision Blizzard abgewiesen. Die Firma hinter Kotaku lehnte ein Kommentar ab und von PC Gamer kam noch gar keine Antwort auf diese Behauptung.

Kurioserweise gab es vor 12 Jahren schon einmal auf Kotaku einen Witz-Artikel zum 1. April, in dem die Seite Kotaku angeblich von Bobby Kotick übernommen und dann „Koticku“ genannt worden wäre.

Warum ist Bobby Kotick dennoch in der Kritik? Doch auch wenn die Behauptung über den geplanten Kauf von Gaming-Seiten bislang nur ein Gerücht ohne offizielle Belegt bleibt, so ist Bobby Kotick nach wie vor in der Kritik. So soll er von den Vorwürfen über sexuellen Missbrauch in der Firma lange gewusst und sogar gegenüber dem Vorstand verschwiegen haben. Daher fordern auch zahlreiche Mitarbeiter bei Activision-Blizzard seinen Rücktritt.