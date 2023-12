Blitze sind in Minecraft schlimmer als Creeper – Aber das ist echt viel Pech

Ein kurzer Moment kann in Minecraft vieles ändern – und oft liegt das gar nicht in der eigenen Hand. Immerhin können wir nun darüber lachen.

In Minecraft gibt es jede Menge Gefahren, die den Spielerinnen und Spielern den Alltag ruinieren können. Eine dieser Gefahren sind Blitze, die nur während Gewitter auftreten. In der Regel sind Blitze nicht sonderlich gefährlich – wird man von ihnen direkt getroffen, dann erleidet man 5 Schaden (2 ½ Herzen) und wird in Brand gesteckt. Da es regnet, wird das Feuer zumeist aber rasch gelöscht – zumindest auf den niedrigeren Schwierigkeiten.

Doch wie viel Pech man mit einem Blitz haben kann, zeigt nun ein Clip aus dem Subreddit von Minecraft.

Was ist da zu sehen? Im Video von Sad_Competition9186 sehen wir die Farm eines Spielers während eines Gewitters. Der Spieler sortiert gerade sein Inventar, als ein Blitz einschlägt – genau auf eine Falltür:

Unter dieser Falltür befand sich jedoch die komplette Hühnerzucht des Spielers. Die Tiere auf diese Art auf engstem Raum einzusperren, ist eine simple Lösung, um ganz leicht Eier sammeln zu können.

Der Blitz hat jedoch kurzen Prozess aus allen Hühnern gemacht, sodass der ganze Stall getötet wurde. Dem Spieler bleibt nichts anderes übrig, als noch das Fleisch und die Federn aufzuheben.

Immerhin: Das Fleisch ist durch den Blitzeinschlag zumindest gekocht.

Was können Blitze noch? Blitze haben in Minecraft allerdings auch ein paar „mythische“ Fähigkeiten. Denn sie setzen nicht nur Objekte, Tiere und den Spieler in Brand, sondern können auch einige ganz besondere Effekte hervorrufen, die zumeist eher negativer Natur sind:

Blitze können vier Reiter auf Skelettpferden erscheinen lassen, wenn der Spieler sich nähert.

Wird ein Schwein von einem Blitz getroffen, verwandelt es sich in einen zombifizierten Piglin.

Ein Creeper wird zu einem aufgeladenen Creeper, mit viel größerer Sprengkraft.

Ein Villager wird in eine Hexe verwandelt.

Eine rote Mooshroom wird in eine braune Mooshroom verwandelt (und umgekehrt).

Eine Schildkröte wird sofort getötet und hinterlässt eine Schüssel anstatt der gewöhnlichen Beute.

Blitze können somit sehr lustige, zufällig Effekte hervorrufen – aber auch schnell zu einer tödlichen Gefahr werden, wenn etwa plötzlich euer Villager-Dorf von einer Hexe übernommen wird.

Community hat Angst vor Blitzen: In der Community und entsprechend in den Kommentaren unter dem Video, ist man sich recht einig: Blitze sind gefährlicher als Creeper.

Das Hauptproblem ist nämlich, dass das Feuer von Blitzen sich rasch ausbreiten kann, gerade auf höheren Schwierigkeiten. Da brennen gerne einmal ganze Häuser oder Landstriche nieder, zusammen mit gezähmten Wölfen und einer Basis, an der man tagelang gearbeitet hat.

Hätte man das vermeiden können? Ja. Seit es in Minecraft Kupfer-Vorkommen gibt, können die Spieler sich auch Blitzableiter bauen. Diese sorgen dafür, dass im Falle eines Gewitters, Blitze in der direkten Umgebung immer in den Blitzableiter einschlagen und nicht an andere Stellen. Damit hätte sich dieses Unglück und viele andere vermeiden lassen können.

Schützt ihr euch in Minecraft vor Blitzen? Oder mögt ihr das Risiko?