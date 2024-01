Bastler schraubt sich 8 TB-Speichererweiterung von außen auf sein Laptop, spart damit viel Geld – „Tim Cook hasst diesen Trick“

Diese Geschichte zeigt, dass eine Hardware-Erweiterung teuer sein kann, aber es Wege und Mittel gibt, um die Kosten zu verringern. In einem anderen Fall hatte ein Gamer jahrelang gespart, um endlich in Full-HD-Auflösung spielen zu können. Dieser Moment hat ihn emotional getroffen: Gamer spart jahrelang, um sich einen alten Traum zu erfüllen, kann es nicht fassen, als sein Wunsch endlich wahr wird

Dicke Maschinenschrauben mit Kabelschellen und ein widerstandsfähiges Kunstharz halten alle Teile an ihrem Platz. Eine Lackierung der Befestigung mit schwarzer Farbe rundet den Cyberpunk-mäßigen Look ab.

Was ist das für ein Gerät? Bei dem Laptop mit der außergewöhnlichen Speichererweiterung handelt es sich um ein MacBook. Geräte von Apple sind nicht gerade durch ihre günstigen Preise bekannt. Auch bei Upgrades greift der US-Konzern gerne mal tief in die Tasche.

