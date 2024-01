Spieler rüstet seinen Gaming-PC nach 8 Jahren auf und beginnt zu weinen

Ein Spieler musste 8 Jahre warten, bis er seinen Gaming-PC aufrüsten konnte. Überwältigt von dem Ergebnis fing er an zu weinen.

Ein Upgrade des eigenen Gaming-PCs kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Wenn etwas schiefläuft, weil man einen Anfängerfehler gemacht hat, ist schlechte Laune fast vorprogrammiert. Ein 22-jähriger Spieler hat bei seinem erfolgreichen PC-Upgrade eine ganz andere Erfahrung gemacht, wie 3djuegos.com berichtet.

Seit 8 Jahren wartete er darauf, Spiele mit guter Qualität in Full-HD-Auflösung genießen zu können. Als ihm dann bewusstwurde, dass dieser Moment gekommen war, konnte er die Freude darüber nicht zurückhalten und brach in Tränen aus.

Lange erwartetes PC-Upgrade sorgt für emotionalen Moment

Was hat ihn zum Weinen gebracht? Der 22-jährige Spieler Algok2001 musste 8 Jahre auf ein Upgrade seines Gaming-PC warten. Seit er 14 Jahre alt ist, träumt er davon, mit besser Qualität in 1080p-Auflösung spielen zu können. Dies war bis dahin nur auf den niedrigsten Einstellungen möglich.

Als dieser herbeigesehnte Wunsch endlich in Erfüllung ging, wurde er von seinen Gefühlen übermannt und fing an zu weinen. In seinem Beitrag auf Reddit berichtet er über die Details des Upgrades für seinen Gaming-PCs und dem damit verbundenen überwältigenden Ergebnis.

Den Moment beschreibt er folgendermaßen: „Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, aber ich fing einfach an zu weinen, weil ich dachte, dass ich endlich spielen kann. Der 14-jährige Junge, der davon geträumt hat, einen Computer zu haben, mit dem man die guten Spiele in hoher Auflösung spielen kann, kann es mit 22 Jahren endlich.“

Der emotionale Beitrag auf Reddit.

Warum dauerte es 8 Jahre bis zum Upgrade? In den Kommentaren unter seinem Beitrag geht Algok2001 auf die Fragen anderer User ein. Dabei nennt er auch die Gründe, warum er sich so viel Zeit mit der Aufrüstung seines Gaming-PCs gelassen hat.

Er sagt dazu auf Reddit: „So sehr ich Spiele liebe, meine eigentlichen Ziele wie ein Haus, eine Versicherung, Rente, Schuldentilgung und ähnliches werden immer über dem Spielen liegen.“

Diese Aussage verdeutlicht, dass der Spieler zwar die finanziellen Mittel für ein früheres PC-Upgrade gehabt hätte, aber sein Geld gewissenhafter Weise zunächst in wichtigere Dinge als einen Gaming-PC investiert hat.

Details zur Hardware und Reaktion der Community

Welche Hardware wurde aufgerüstet? Bei dem Upgrade hat sich Algok2001 auf 3 Komponenten beschränkt. Der Prozessor, der Arbeitsspeicher sowie die Grafikkarte wurden gegen leistungsstärkere Modelle ausgetauscht.

Bei der CPU wechselte er vom AMD Ryzen 3 3200G aus dem Jahr 2019 auf einen gebrauchten AMD Ryzen 5 3600, der im selben Jahr erschienen ist. Der Umstieg von 4 auf 6 CPU-Kerne mit einem erhöhten Turbo-Takt von 4.0 GHz auf 4.2 GHz resultiert in einem Leistungsplus von über 50 % im PassMark-Test. (via cpubenchmark.net)

Beim Arbeitsspeicher nennt der Spieler keine Informationen zum Hersteller oder der Geschwindigkeit. Das Upgrade verdoppelt die verfügbare Größe des DDR4-RAMs von 16 GB auf 32 GB. Es bleibt unklar, ob zusätzliche Speicher-Riegel eingebaut oder die alten Module gegen größere Varianten ausgetauscht worden sind. Je nach Spiel kann mehr RAM aber durchaus eine Leistungssteigerung mit sich bringen.

Der Wechsel von der 2019er Nvidia GTX 1650-Grafikkarte mit lediglich 4 GB Videospeicher zu einer zwei Jahre jüngeren AMD RX 6600 mit 8 GB VRAM hat sich ebenfalls für ihn gelohnt. Hier fällt die Leistungssteigerung dank der gebraucht erworbenen GPU mit knapp 50 % ähnlich hoch wie beim Prozessor aus. (via videocardbenchmark.net)

Wie reagiert die Community? Seine Reaktion nach dem PC-Upgrade können einige User aus der Community nachempfinden und fühlen sich dadurch an ihre eigenen emotionalen PC-Momente erinnert.

Dystopian8888, der sich einer ähnlichen Situation befand, sagte: „Ich habe mit 24 meinen ersten PC gebaut und ich weiß genau, wie du dich fühlst.“ (via Reddit)

Auch seine reife Denkweise in Bezug auf große Investitionen findet in der Community definitiv Zustimmung.

TAastronautsloth99 lobt den Spieler und sagt: „Mann, das hört sich so an, als hättest du wirklich klare Prioritäten.“ (via Reddit)

