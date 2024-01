Spieler tauscht teure Grafikkarte im Gaming-PC aus, hört seltsame Geräusche: „Dachte, ich hätte ein ernstes Problem“

Nach einem Upgrade hört ein Spieler beunruhigende Geräusche in seinem Gaming-PC. Sein Verdacht fällt sofort auf die neue Hardware. Die Ursache entpuppt sich als kleine Unachtsamkeit.

Ein Hardware-Upgrade des eigenen Gaming-PCs ist normalerweise eine positive Angelegenheit. In freudiger Erwartung auf eine bessere Performance und mehr FPS in Spielen wie beispielsweise Escape from Tarkov wird der Austausch der Grafikkarte und weiterer Komponenten schnell vollzogen.

Doch auch bei einem überschaubaren Arbeitsaufwand sollte man mit Sorgfalt vorgehen. Im Falle eines Spielers, der Grafikkarte und Netzteil gegen stärkere Varianten austauschen wollte, hätte dies unnötige Aufregung beim Upgrade vermeiden können.

Fahrlässiges Vorgehen beim Grafikkarten-Upgrade sorgt für Schreckmoment

Was für ein Upgrade hat der Spieler durchgeführt? Der Reddit-User ThickMemory2360 hat seinem Gaming-PC neue Hardware spendiert. Bei dem Upgrade hat er die ursprüngliche Grafikkarte gegen eine Nvidia RTX 4070TI und das alte Netzteil gegen ein Modell von be quiet! mit 1000 Watt ausgetauscht.

Nachdem der Gamer die alten Teile gegen die neue Hardware ausgetauscht hatte, fuhr er das System wieder hoch. Direkt nach dem Start hörte er ein ihm unbekanntes Geräusch, das aus dem Gaming-PC zu kommen schien. Er vermutete ein Lüfter-Problem bei der Grafikkarte oder dem Netzteil.

Woher stammt das Geräusch? Sein erster Verdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht. Der klackernde Ton kam nicht von einem Lüfter der beiden neuen Komponenten. Bei der Suche nach der Ursache fand ThickMemory2360 den Schuldigen dann schließlich im vorderen Bereich des PC-Gehäuses.

Das neue Netzteil wurde mit geringem Abstand zu den Lüftern in der Gehäuse-Front eingebaut. Ein Stromkabel des Netzteils berührte die Lamellen des untersten Lüfters und führte zu dem hörbaren Klackern im Betrieb. Das Problem konnte also mit wenigen Handgriffen gelöst werden.

Keine Erfahrung in der Fehlerdiagnose und Community-Feedback

Wie hätte man das Problem vermeiden können? Da unklar bleibt, was für ein Gehäuse der Spieler besitzt, lässt sich nicht sagen, ob das Netzteil auch an einer anderen Position hätte eingebaut werden können. Somit wäre mehr Platz zwischen dem Netzteil und den Lüftern in der Front gewesen.

Noch besser wäre es, die Kabel des Netzteils nach dessen Einbau sorgfältig im Gehäuse unterzubringen, sodass die Kabel gar nicht frei herumliegen. Kabelbinder sind hierbei das Mittel der Wahl. Um sein Kabelmanagement generell besser im Griff zu haben, eigenen sich vor allem Netzteile, bei denen die Anschlüsse für die Stromkabel seitwärts liegen.

Warum hat er das Kabel übersehen? Als selbsternannter PC-Neuling war er sich seines Fehlers nicht bewusst. Zudem konnte er bisher keine Erfahrungen im Bereich Hardware-Fehlerdiagnose vorweisen und dachte nun, er hätte ein ernstes Problem. Unachtsamkeit beim PC-Upgrade ist eine der größten Ursachen für Folgefehler, die mit Glück noch entdeckt werden, bevor die eigene teure Hardware beschädigt wird.

Das System ist etwa 2 Jahre alt und war damals sein erster Gaming-Rechner. Seit dem erfolgreichen Zusammenbau hatte ThickMemory2360 den Computer im Inneren nicht mehr angerührt. Die geplante Aufrüstung von Grafikkarte und Netzteil sollte jetzt genauso fehlerfrei über die Bühne gehen.

Was sagen andere User? Die Community reagiert überwiegend positiv auf seine Geschichte. Viele geben zu, bereits ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben:

Hatte das erst vor einem Monat! Im Ernst, ich dachte, ein Lüfterflügel wäre kaputt, bis ich tat, was Sie getan haben: Ich öffnete das Gehäuse und sah einen GPU-Lüfter, der gegen das Ende des Kabelbinders schlug. (Major-PITA via Reddit)

Das ist die Erfahrung, für die wir in der PC-Community leben. Wir können einen einwandfrei funktionierenden PC herunterfahren und wenn wir zurückkommen: Boom, ein Bluescreen oder seltsame Geräusche. (Successful_Copy9373 via Reddit)

SeriousSkeletor weist an der Stelle auf das fehlende Kabelmanagement hin, das den Spieler vor der Angst um seine Hardware bewahrt hätte:

Und manche sagen, Kabelmanagement sei nicht wichtig … (SeriousSkeletor via Reddit)

Falls ihr selbst vorhabt einen neuen Gaming-PC zusammenbauen oder bestimmte Hardware-Komponenten für ein stärkeres Upgrade austauschen wollt, achtet darauf, die folgenden Fehler nicht zu machen. Diese unterlaufen teilweise auch noch erfahrenen Profi-Schraubern. Fehlende Sorgfalt gehört ebenfalls dazu:

