Baldur’s Gate 3: So deaktiviert ihr die Wächterstatuen beim Smaragdhain und befreit Findal

Früh in Baldur’s Gate 3 könnt ihr eine Höhle finden, in der euch mehrere Wächter-Statuen schnell das Leben kosten. MeinMMO erklärt, wie ihr die Statuen deaktiviert, was ihr in der Höhle findet und wie ihr am besten vorgeht.

Wächterstatuen deaktivieren – Kurz-Guide:

Trennt euren besten Schleicher von der Gruppe. Wenn ihr nicht selbst einen Schurken spielt, nutzt am besten Astarion, der ohnehin eine Bereicherung für die Gruppe ist.

Schleicht zu den Runen des Adlers, des Bären und des Wolfes und interagiert mit ihnen.

Räumt die Goblins aus dem Weg und heilt Findal mit einem einfachen Zauber, etwa von Schattenherz oder nutzt „Hilfe.“

So gelangt ihr zu den Runen: Insgesamt gibt es 3 Eingänge zu der Höhle. In den meisten Fällen werdet ihr von „oben“ kommen, indem ihr den Eingang direkt neben dem Tor zum Lager im Smaragdhain betretet.

Die Tür könnt ihr direkt nach dem Kampf mit den Goblins finden und als alternativen Weg in den Hain nutzen. Direkt am Eingang wartet aber eine Adler-Statue auf euch, die euch mit Feuer und Blitzen den Garaus macht. Geht ab hier vor wie folgt:

Trennt euren Schurken von der Gruppe, sodass er alleine agiert. Zieht dafür sein Porträt „weg“ von den anderen.

Nutzt den „Schleichen“-Modus (Taste „C“). Die Statuen werden euch dann nicht angreifen.

Schleicht an der Statue vorbei und aktiviert die Adler-Rune.

Anschließend werdet ihr auf Goblins treffen, die ihr überreden oder ausschalten müsst. Sie sind aber nicht sonderlich stark und ihr solltet schnell mit ihnen fertig werden. Bewegt euch dann auf die gleiche Art zur Bären-Rune.

Für die Wolfs-Rune müsst ihr auf den Vorsprung in der Mitte springen (Taste „Y“). Schleicht bis zur Rune unten, aktiviert sie und lootet die Leiche, die direkt daneben liegt. Heilt Findal, der bewusstlos inmitten der Goblins liegt und sichert euch so seinen Dank.

Statuen-Höhle belohnt euch mit reichlich Loot

Mit dem Schlüssel von der Leiche – oder einem Schurken mit „Schlossknacken“ – könnt ihr in der Höhle direkt eine Truhe öffnen. Die Goblins haben ebenfalls einiges an Loot dabei, vor allem Waffen und Rüstungen, die ihr zu Gold machen könnt.

Verlasst ihr die Höhle durch das andere Ende, erreicht ihr das Lager der Flüchtlinge beim Gefängnis oder beim Vorrats-Schuppen. Achtet auf explodierende Pilze! An beiden Orten könnt ihr noch mit Tieflingen sprechen und euch weitere Beute sichern, darunter nützliche Tränke.

SPOILER ZUM WEITEREN VERLAUF: Findal selbst hilft euch nur bedingt. Er unterstützt euch später bei einem optionalen Kampf, ansonsten habt ihr lediglich eine gute Tat vollbracht, die euch unter Umständen Zuspruch eurer Begleiter einbringt.

Den mittleren Ausgang in der Höhle solltet ihr vorerst meiden. Dort erwarten euch lediglich Fallen und eine Tür, die ihr im Moment vermutlich noch nicht öffnen könnt. Dahinter ist aber auch nichts, was ihr nicht auf leichterem Weg später bekommen könnt.

Vielleicht findet ihr aber auch noch kreativere Wege für die Lösung: Legendäres Genie verblüfft den Chef von Baldur’s Gate 3, spielt ganz anders als geplant – Zeigt, wie kreativ man sein kann