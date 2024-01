Baldur’s Gate 3: Spieler gelingt es, mit bestimmten Items nahezu „unbesiegbar“ zu werden

In Baldur’s Gate 3 kommen Spieler immer wieder auf coole Ideen. Jemand hat nun seine Rüstungsklasse so weit gepusht, dass er nahezu unschlagbar dadurch wurde. MeinMMO verrät euch die Details.

Das Spiel des Jahres Baldur’s Gate 3 ist bekannt für seine herausfordernden Kämpfe, besonders für Neuankömmlinge im Genre. Mit dem Honour Mode hat das Rollenspiel jetzt einen knallharten Schwierigkeitsgrad eingeführt, der auch Veteranen das Leben schwer machen kann.

Ein kürzlich entdeckter Weg, sich in dieser komplexen Welt quasi unantastbar zu machen, kommt von einem Spieler, der seine Rüstungsklasse auf unglaubliche 31 erhöhte und damit praktisch unbesiegbar wurde.

Spieler schraubt seine Rüstungsklasse so hoch, dass er fast unschlagbar wird

Der Spieler Yervax hat seine Methode mit der Community auf Reddit geteilt. Durch geschickte Kombination von Items hat er seine Rüstungsklasse (AC) so hoch gepusht, dass Angriffe nahezu wirkungslos auf ihn sind.

So baut sich seine Rüstungsklasse auf:

+ 17 Grundrüstung durch die Brust Armor of Agility

+ 5 Beweglichkeit, ebenfalls durch die Brust

+ 4 vom Schild

+ 1 von Ring of Protection

+ 1 von Cloak of Protection

+1 von Evasive Shoes

+1 von Troubadour’s Wonder

+1 von Schützendes Band

Hier könnt ihr den Beitrag sehen:

Yervax selbst beschreibt sich als unschlagbar : Außer den seltenen Krit- und Rettungswürfen berühren mich keine Angriffe. Immer.

Spoiler: Der Artikel enthält ab hier Spoiler über alle 3 Akte.

So bekommt ihr die Items

Ring of Protection : Der Ring ist besonders stark, doch echt knifflig zu bekommen. Dafür müsst ihr das Idol von Sylvanus stehlen, das sich bei den Koordinaten X: 252, Y: 517 im Smaragdhain befindet – im heiligen Becken des Hains. Von Mol erhaltet ihr dann die Belohnung.

Beachtet, dass die Druiden euch feindlich gesinnt sind und sich gegenüber den Tieflingen aggressiv verhalten, wenn ihr das Idol ohne eine bestimmte Methode entwendet. Ein Trick, den ihr anwenden könnt, verraten wir euch hier. Doch im Honour-Mode würde ich den Trick nicht empfehlen, da man den Spielstand nicht neu laden kann und somit quasi nur einen Versuch hat, der schlimm scheitern kann.

Cloak of Protection : Den Umhang könnt ihr ganz einfach in Akt 2 kaufen, nämlich vor dem Gasthaus Zum Letzten Licht bei der Quartiermeisterin Talli.

Evasive Shoes : Die Schuhe könnt ihr auch im Gasthaus Zum Letzten Licht in Akt 2 bei dem Tieflingsjungen Mattis kaufen. Allerdings geht das nur, wenn ihr zuvor die Tieflinge in Akt 1 gerettet habt.

Wondrous Gloves : Die Handschuhe könnt ihr bereits in Akt 1 in der Grymschmiede erhalten. Sie droppen dort in einem Versteck von einer Mimic.

Schützendes Band : Der Zauber ist ein guter Buff für euer Team. Mit dem schützenden Band erhält das Ziel einen Bonus auf Rettungswürfe, Resistenzen und +1 auf die Rüstungsklasse. Den Zauber des 2. Grades können Kleriker wirken. Zudem gibt es zwei Ringe in Akt 2, durch die ihr den Zauber mit jeder Klasse wirken könnt.

Armor of Agility : Die Brust könnt ihr in Akt 3 bei Gloomy Fentonson in der Unterstadt kaufen.

Schild: Der Schild könnt ihr im Haus der Hoffnung von Hope plündern, wenn ihr euch entscheidet, sie zu töten.

Mit einer beeindruckenden Rüstungsklasse von 31 hat Yervax die Herausforderungen von Baldur’s Gate 3 auf eine kreative Weise gelöst. Dies ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es nahezu endlose Möglichkeiten in Baldur’s Gate 3 gibt, sich für den Kampf zu wappnen.

