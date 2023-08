Baldur’s Gate 3 verspricht „ersten ernsten Patch“, hat schon 1 neues Feature verraten

Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August für den PC (Steam, GOG). Seitdem liefen die Entwickler haufenweise Hotfixes nach, um Bugs zu beheben, arbeiten aber auch am ersten größeren Patch. Nun hat der Director of Publishing bereits ein kommendes Feature gespoilert.

Wann kommt der Patch?

Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für den ersten „ernsten Patch“, wie Larian selbst das kommende Update nennt. Zuletzt wurde die Kapazität für Speicherstände erhöht.

Im Community-Update vom 11. August versprachen die Entwickler aber, dass daran gearbeitet wird. Zugleich gab es ein paar interessante Fakten rund um den Magier Gale.

Die genauen Inhalte sind ebenfalls noch unbekannt, aber der Director of Publishing, Michael Douse, verriet bereits, woran das Team gerade arbeitet.

Was ist das für ein neues Feature? Douse sprach auf Twitter mit einem Fan über die Möglichkeit, den eigenen Charakter optisch anzupassen, nachdem er bereits erstellt wurde. Das betrifft eigene Charaktere, aber auch die „Dark Urge“, einen der Origins.

Bisher ist es nicht möglich, das Aussehen eines Charakters nach dem Spielstart noch einmal zu ändern. Spieler wünschen sich hier eine Option wie einen Spiegel, an dem man Gesicht und Co. noch einmal anpassen könnte. So etwas gab es in Divinity: Original Sin 2 auch.

Da Baldur’s Gate 3 sehr umfangreiche Anpassungs-Optionen bietet, verbringen die Spieler ohnehin viel Zeit bei der Erstellung ihres Charakters. Ob das Anpassungs-Feature aber bereits mit dem ersten Patch kommt, wissen wir noch nicht.

„Lasst mich durch alle Inventare gehen“

Auf Reddit teilen Nutzer derweil mit, welche Features sie sich im ersten großen Patch wünschen würden. Ganz oben auf der Liste: das Inventar sämtlicher Charaktere sehen, solange man im Lager ist.

Im Moment ist es nur möglich, aus Items von Figuren in der eigenen Gruppe auszuwählen. Will man aber etwas von einem aktuell inaktiven Charakter haben, muss man erst tauschen. Das ist unnötig aufwendig. Zu den weiteren Wünschen zählen:

eine Verbesserung von „nicht-tödlichem“ Schaden – der wird aktuell gleich gewichtet mit Mord

der Zauber „Magierghand“ als echter Zaubertrick, nicht nur als einmaliger Zauber pro kurzer Rast

Verbesserungen am Inventar, etwa das Zuweisen von Beuteln für bestimmte Item-Typen

mehr Optionen zur Anpassung, etwa Hüte und Stiefel als kosmetische Gegenstände

Außerdem gibt es Wünsche, den Multiplayer-Modus zu verbessern. Aktuell könnt ihr die Spielstände eurer Freunde dauerhaft zerstören, wenn ihr ihnen beitretet. Hier hätten die Spieler gerne die Möglichkeit von „Hop-On-Hop-Off“-Features.

Gegen Ende des Spiels, in Akt 3, sollen zudem einige Bugs vorhanden sein, die dringend gefixt werden sollten und dafür sorgen, dass der Spielspaß ganz zum Schluss noch getrübt wird. Hier sind aber im Moment noch eher wenige Spieler betroffen. Einige beenden das Spiel auch einfach schon früher:

Spieler findet geheimes Ende in Baldur’s Gate 3, muss den beliebtesten Charakter opfern, ist aber immerhin schnell