Baldur’s Gate 3: Vorsicht, eure Freunde können euren Spielstand für immer ruinieren

Großes Problem bei vier Spielern: Ein besonders Problem haben Koop-Spieler, die zu viert starten. Denn wenn jeder seinen eigenen Charakter mitbringt, ist die Gruppe damit bereits vollständig ausgefüllt. Ihr braucht also niemals einen der Origin-NPCs in der Gruppe. Das wiederum bedeutet aber auch, dass ihr viele der NPC-Quests dieser ausgearbeiteten Charaktere gar nicht erleben könnt. Denn wer etwa die persönliche Story von Shadowheart erleben möchte, der muss sie manchmal auch in der Gruppe haben. Das ist allerdings nicht möglich, wenn die Gruppe aus vier eigenständigen Helden besteht.

Das kann zu einem Problem werden, wenn man etwa gerne mit den Origin-Charakteren reisen will. Denn der vom Freund in die Runde gebrachte Charakter ist nun ein permanenter Bestandteil der Gruppe und füllt somit einen Slot aus.

Er wollte dem Spiel des Freundes „nur kurz beitreten“ und schauen, wie sich der Freund so schlägt. Die Folge daraus ist aber: Sein eigens erstellter Charakter ist nun permanent in der Gefährten-Gruppe des Freundes und lässt sich daraus auch nicht mehr entfernen.

Baldur’s Gate 3 ist ein massives Rollenspiel mit zahlreichen tollen Geschichten, von denen man man auch möglichst viele erleben will. Doch wenn ihr mit Freunden zusammen spielt, dann kann es zu Problemen kommen. Im Subreddit des Spiels berichten einige Spielerinnen und Spieler, dass ihre Speicherstände nun „für immer ruiniert“ sind, weil sie Mitspieler eingeladen haben. Wir verraten, was dahinter steckt.

