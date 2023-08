„Ihr habt einfach zu viel im Spiel gemacht“ – Baldur’s Gate 3 vergrößert Speicherstände, waren zu klein

Der neuste Patch für Baldur’s Gate 3 ist da – und das nur, weil ihr alle zu viel im Spiel macht. Die Spielstände konnten euren Entscheidungen nicht standhalten.

Schon wenige Tage nach dem Release hat Baldur’s Gate 3 den dritten kleinen Patch veröffentlicht. Der Hotfix 2.1 ist bereits live und kann demnach heruntergeladen werden. Er behebt dabei ein Problem, das wohl eher untypisch ist. Denn „Schuld“ an dem Hotfix seid ihr alle. Ihr habt einfach zu viele Entscheidungen mit Konsequenzen im Spiel getroffen, dass die Save-Files einfach nicht mithalten konnten.

Was war das Problem? Spielstände in Baldur’s Gate 3 hatten eine maximale Größe. Wie viel gespeichert werden konnte, war also im Vorfeld festgelegt. Doch offenbar war diese Größe nicht ausreichend, um wirklich alle Aktionen und Entscheidungen im Spiel zu berücksichtigen. Von Larian heißt es dazu:

Wie es aussieht, haben einige von euch so viel in Baldur’s Gate 3 gemacht, dass einige eurer persönlichen „Story“-Datenbanken (wo eure Entscheidungen und Aktionen gespeichert werden) zu groß wurden. Wir haben ihre Größe nun auf unendlich angehoben (oder zumindest so unendlich wie ihr Speicherplatz auf eurer Platte habt), um all den Dingen Rechenschaft zu tun, die ihr alle auf euren Reisen macht.

Was hat der Fix noch behoben? Insgesamt sind es nur zwei Kleinigkeiten, die mit dem Patch behoben wurden. Die erste Sache ist die erwähnte Vergrößerung der maximalen Größe von Speicherdateien. Die zweite Änderung ist die Aktivierung von „Larian Cloud“-Speicherdaten. Damit ist es möglich, die Spielstände etwa vom PC auch auf die PlayStation 5 zu übertragen.

Das ist vor allem wichtig, weil der PS5-Launch schon bald ansteht und das Feature bis dahin einwandfrei funktionieren muss.

Der nächste Patch, der „Hotfix 3“ ist bereits in der Mache und dürfte ebenfalls in den nächsten Tagen aufschlagen. Hier will man noch weitere, kleine Probleme beheben, hat aber noch keine konkreten Infos genannt.

Den PS5-Launch sehen ohnehin viele als Geniestreich an, wie etwa unsere Chefredakteurin Leya schreibt: Baldur’s Gate 3 wählt schon wieder den perfekten Release-Zeitpunkt, diesmal für PS5