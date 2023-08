Wegen eines Dates in Baldur’s Gate 3, löscht ein Freund den Account seiner Partnerin in Pokémon GO

Die Beziehungen in Baldur’s Gate 3 sind so gut, dass manche eifersüchtig werden – und sogar die Spiel-Accounts ihrer Partner löschen.

Baldur’s Gate 3 erlaubt nicht nur besonders viel Freiheit bei den Entscheidungen, sondern auch jede Menge Romanzen. Die Auswahl der möglichen Partner ist dabei ziemlich groß, aber das gefällt nicht jedem. Ein Beispiel zeigt nun eindrucksvoll – und auch sehr ernüchternd – wie manche Leute eifersüchtig werden können, wenn jemand in Baldur’s Gate 3 eine Beziehung anstrebt.

Bei manchen geht diese Eifersucht offenbar so weit, dass sie die Spiel-Accounts ihrer Partner löschen lassen.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von Pokemon GO hat die 27-jährige „RamuneLive“ ihre Geschichte erzählt. Im Beitrag „Ich glaube, mein Partner hat meinen Pokemon-GO-Account aus Boshaftigkeit gelöscht“ erzählt sie, wie ihre Romanze mit Wyll in Baldur’s Gate 3 letztlich dazu führte, den Zugriff auf ein geliebtes Spiel zu verlieren.

RamuneLive erzählt, dass sie seit über einem Monat in einer Beziehung ist und man vor allem über Pokemon GO zueinander gefunden habe, da beide das Spiel sehr intensiv spielen und viel Zeit darin investieren. An einem Abend war ihr Partner allerdings ziemlich traurig, als sie ihm erzählte, dass sie in Baldur’s Gate 3 versuchte eine Romanze mit einem der NPCs anzufangen.

RamuneLive fand die Reaktion ihres Partners ziemlich albern und wollte die Beziehung auch eigentlich nicht weiterführen – immerhin spielt sie gerne solche Spiele und auch bei Games wie Harvest Moon oder Stardew Valley sind Beziehungen eben Teil des Spiels.

Doch ihr Partner entschuldigte sich rasch für sein Verhalten und so gab sie ihm noch eine Chance.

An einem Morgen wachte ihr Partner bereits früher auf und erledigte Dinge in der Wohnung, während sie noch schlief. Doch kurz nach dem Aufstehen erhielt sie beim Einloggen in Pokemon GO die Meldung, dass ihr Account permanent gesperrt worden sei. RamuneLive dachte zuerst, dass es sich dabei um einen Fehler handeln würde und wollte einfach versuchen, den Bann rückgängig machen zu lassen. Immerhin war sie sich sicher, dass sie nie betrogen oder irgendwie gegen die Regeln verstoßen hatte.

Kurios wurde es dann aber erst, als sie einige Stunden später die „Bestätigung zur angeforderten Account-Löschung“ erhielt.

Wyll hat es so einigen angetan – und das können manche wohl nicht verkraften.

Während sie schlief, schnappte sich der Freund ihr Handy

Erst konnte sie sich darauf keinen Reim machen. Dann jedoch schaute sie die Aktivitäten auf ihrem Smartphone an und konnte daran den „Fall“ fast lückenlos aufschlüsseln. Denn während sie noch schlief, hatte ihr Freund sich offenbar das Smartphone geschnappt und eine Menge in Gang gesetzt:

Ihr Freund hatte Twitter geöffnet und dabei wohl die private Nachricht an eine Freundin gelesen, in der sie sich über den Vorfall mit den NPC-Beziehungen aufgeregt hatte.

Danach wurden alle Nachrichten-Dienste geöffnet, wohl um an weitere Informationen zu kommen. RamuneLive vermutet, ihr Freund wollte genaueres zu diesem „Wyll“ herausfinden.

Kurz darauf öffnete der Freund Pokemon GO und muss dort den Wunsch zur Accountlöschung gestartet haben.

Im Anschluss öffnete er Gmail, um dort den Bestätigungs-Code für die Löschung zu erhalten und darauf zu reagieren. Entsprechende Mails wurden dabei wohl gelöscht.

Im Verlauf des Beitrags bestätigen auch andere Nutzer, dass das durchaus plausibel klingt. Vor allem die “Bann-Meldung” hätten einige erhalten, nachdem sie ihren Account löschen lassen wollten.

So reagiert die Community: Die Reaktionen auf dieses Verhalten sind eine Vielzahl von Warnungen, doch so eine Beziehung schnellstmöglich zu beenden und Abstand zu suchen. Die Menge an „Red Flags“ für diese Beziehung sei so überwältigend, dass man damit ganze Städte dekorieren könnte:

„Das ist dein Ex-Partner, hoffe ich. Zur Hölle, verschwinde da, solange du kannst und pass auf dich auf.“

„Lauf, bevor ein gelöschter Account das Kleinste deiner Probleme ist. Das ist ein erschreckendes, kindisches Verhalten voller Bosheit auf dem Niveau der Veröffentlichung von Nacktbildern oder Ruf-Mord.“

Die umfangreichste Reaktion gab allerdings der Nutzer Gae_Bulga:

Während ich nicht weiß, ob du den „Bann“ zurückdrehen kannst: Diese Person ist nicht dein Partner. Da sind so viele „Red Flags“, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er ist manipulativ und lügt. Er zeigt dir gegenüber Eifersucht wegen – und ich kann nicht glauben, dass es das wirklich gibt – romantischen Storys in fiktionalen Geschichten und Spielen. Er vertraut dir nicht. Er durchwühlt deine Dinge ohne deine Erlaubnis und hantiert aus Boshaftigkeit damit herum. Wenn du bei ihm bleibst, wird das nur noch schlimmer. Bitte, bitte verschwinde aus dieser „Beziehung“, bevor es noch schlimmer wird (denn das wird es). Außerdem sollte er nicht mehr das Passwort zu deinem Smartphone oder die Fähigkeit haben, dein Haus zu betreten. Wenn er je einen Schlüssel hatte, wechsel das Schloss. Such mal nach missbräuchlichen Beziehungen und lies die Berichte von Opfern, wie sie beginnen. Das hier ist ein Bilderbuchbeispiel. Darüber hinaus stell sicher, dass du wieder in Kontakt mit deinen Freunden trittst, denn er könnte Dinge zu ihnen gesagt haben, um deine Beziehung zu ihnen zu ruinieren und die Beweise danach gelöscht haben.

Kennt ihr auch solche Leute, die derart empfindlich auf Romanzen mit NPCs in einem Spiel reagieren? Und wie viele Kilometer Sicherheitsabstand haltet ihr?