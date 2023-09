Ohne die Controller-Steuerung hätte ich Baldur’s Gate 3 nach 20 Minuten deinstalliert

MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat Spaß an Baldur’s Gate 3, weil das Rollenspiel eine wirklich gute Controller-Steuerung besitzt.

Larian Studios hat mit Baldur’s Gate 3 einen wirklich starken Release hingelegt. Die Spielerzahlen auf Steam gingen durch die Decke, die Kritiken überschlugen sich mit Lob und Spieler feierten ein Spiel, dass endlich mal wieder auf Qualität und nicht auf einen gierigen Ingame-Shop setzt.

Wenig überraschend wollte auch ich auf den Hype-Zug aufspringen und erleben, was die Gaming-Welt da feiert. Doch bereits in der ersten Sekunde, in der ich meinen Charakter selbst steuern konnte, war ich genervt. „Och neeee“, dachte ich, „Ernsthaft?“.

Ich hatte mich zuvor nicht im Detail mit Baldur’s Gate 3 und dessen Steuerung beschäftigt und stellte mit Entsetzen fest, dass ich meinen Charakter mit der Maus steuer – nicht mit WASD.

Der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht mit den Augen rollen, aber ich finde das wirklich schrecklich. Das ist eine Steuerungsart, die ich genreübergreifend in wirklich jedem Spiel schrecklich finde. Völlig egal, ob RPG, Strategiespiel, MOBA oder „Hack ‚n‘ Slay“-Titel wie Diablo 4 – Ich brauche WASD oder einen Controller.

Die Rettung naht und sie hat zwei Sticks

Bereits in Diablo habe ich zu meiner Verwunderung festgestellt, dass ich deutlich mehr Spaß habe, wenn ich ein Gamepad nutze. Also griff ich auch in Baldur’s Gate 3 wieder zu meinem Xbox-Controller, den ich sogar an der Nintendo Switch nutze.

Zunächst hatte ich Zweifel, ob die Controller-Steuerung wirklich gut umgesetzt sein konnte. Schließlich besitzt Baldur’s Gate 3 etliche Funktionen, die unmöglich alle auf den Controller passen. Wie oft haben Entwickler einfach versucht, die „Maus und Tastatur“-Steuerung auf die begrenzten Tasten eines Gamepads zu quetschen und sind daran kläglich gescheitert?

Larian Studios hat zum Glück einen anderen Weg gewählt und tatsächlich eine komplett eigene Steuerung geschaffen. Dabei ist vieles über Auswahlräder gelöst – ich drücke also eine Taste, es öffnet sich ein Rad und ich wähle aus, was ich suche.

Und das Beste ist: mit dem Controller steuere ich dabei wirklich meine Figur und fühle mich wie in einem Rollenspiel von BioWare. Die zwei Sticks sind ganz klassisch zum Bewegen des Charakters und der Kamera dar und lassen mich Baldur’s Gate 3 viel immersiver erleben, als wenn ich nur in der weit rausgezoomten Iso-Perspektive mit der Maus rumklicke.

Probiers mal, mit Gemütlichkeit

Ein weiterer Pluspunkt ist die Bequemlichkeit, die mit der Controller-Steuerung einher kommt. Hier muss ich GameStar-Video-Redakteur Christian Fritz Schneider (via YouTube) uneingeschränkt zustimmen.

Ein Rollenspiel erlebe ich gerne auf der Couch oder – wenn schon am Schreibtisch – dann in einer gemütlichen Haltung. Meinen Rücken kann ich schon während der Arbeit oder beim Tryharden in Taktikshootern wie Valorant quälen.

Da die Controller-Steuerung von Baldur’s Gate 3 wirklich Spaß macht, bietet es sich an, das Rollenspiel auf dem Fernseher zu erleben und entspannt auf dem Sofa Platz zu nehmen. Das dürfte vor allem Konsolen-Spieler freuen.

Obendrein bedeutet das auch, dass sich Baldur’s Gate 3 auch auf dem Steam Deck gut anfühlt, da wir hier ebenfalls nicht auf Maus und Tastatur zurückgreifen können. Einen ausführlichen Bericht zu BG3 auf dem Steam Deck, hat euch MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann geschrieben:

Ich habe Baldur’s Gate 3 auf dem Steam Deck gespielt – Lohnt sich das überhaupt?