Ein Item-Typ versauert bei fast jedem in Baldur’s Gate 3 in der Tasche, dabei ist er richtig stark

Die Community ist ziemlich pfiffig, wenn es darum geht, die Spielmechaniken auszunutzen. Ein Trick, den vor allem Honour-Mode-Spieler häufig nutzen, hilft euch dabei, leichter an Items zu kommen. Ihr braucht dazu aber eine diebische Ader: Fieser Trick liefert euch kostenlos neue Shops in Baldur’s Gate 3, ist „Pflicht“ für den Honour Mode

Der „Werfen“-Skill an sich kann aber richtig eingesetzt bereits enorm stark sein , insbesondere dann, wenn ihr Charaktere mit viel Stärke in der Gruppe habt – etwa Kämpfer oder Barbaren. Ihr könnt damit etwa einfach Gegner auf andere Gegner werfen oder direkt über Klippen in den sicheren Tod.

Dass sich mehrere Instanzen hier stapeln, klingt eher wie ein Bug. Es ist also gut möglich, dass er in einem der kommenden Updates gefixt wird. Aktuell funktioniert der Trick aber noch.

So wirkt ihr mehrere Zauber in einem Zug:

So nutzt ihr Bomben richtig: Der Trick ist, dass ihr Bomben Schaden zufügen müsst. Immer, wenn eine Bombe Schaden nimmt, explodiert sie. Das kann pro Wurf in der Theorie unendlich oft passieren.

