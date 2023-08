Twitch-Streamer wird Nummer 1 in Apex Legends, Zuschauer steigen um 2120 %: Er wird live als Cheater entlarvt

Im Shooter Apex Legends stand mit Facilitatur offenbar jemand an der Spitze des Leaderboards auf dem PC, der den Platz nicht verdiente. Er profitierte von seinem Ruhm und konnte seine Zuschauer-Zahlen auf Twitch in der Spitze von 15 auf 333 steigern. Doch nachdem ihn ein anderer Twitch-Streamer beschuldigt hatte, zu cheaten, führte das zu Ärger in der Community und einem raschen Bann.

So sind die Zuschauer-Zahlen des Streamers explodiert:

Der Twitch-Streamer Facilitatur hat eine steile Karriere hingelegt

Vor einem Monate hatte er in der Spitze nur etwa 15 Zuschauer, wenn er Apex Legends spielte

Doch als er den Rang 1 auf dem Leaderboard beim PC erreichte, explodierten seine Zuschauerzahlen auf Twitch. In der Spitze sahen ihm nun 333 Leute zu.

Apex Legends gilt als einer der besten Shooter der Welt:

Großer Twitch-Streamer beschuldigt ihn, zu cheaten

Das war die Anschuldigung: „HisWattson“ ist einer der größten Twitch-Streamer zu Apex Legends, weltweit ist er die Nummer 4.

HisWattson verpetzte die Nummer 1 am 22. August: Er sagte, der sei vorher schon 3-Mal beim Cheaten erwischt wurde. Sicher würde er auch beim 4. Mal schummeln.

Er selbst habe schon oft gegen den Typen gespielt und konnte ihn kein einziges Mal von hinten erwischen oder sonst irgendwie überraschen. Immer wisse der Typ, dass man kommt.

Es sei für ihn klar, dass die Nummer 1 im Leaderboard cheatet. Es könne doch nicht im Ernst so sein, dass man so jemanden auf Platz 1 lässt.

Cheater auf Platz 1 klauen ehrlichen Spielern Geld und Ruhm

Warum war es so wichtig, ihn zu verpetzen? HisWattson sagt: Der Rang 1 sei extrem wertvoll für Twitch-Streamer. Wenn sich jemand auf Platz 1 mogle, würde er damit Geld/Ruhm und Subs von den ehrlichen Spielern abziehen, die es wirklich verdienen.

Rang 1 wäre für die Top-Spieler „lebensverändernd“:

Als er Rang 2 hatte, ging er von 10 auf 200 Zuschauern hoch.

Als er Rang 1 belegte, stieg er von 800 Zuschauern auf 1.000 an.

Doch später wurde ihm der Rang von einem Cheater genommen. Jetzt tue es ihm leid zu sehen, dass es anderen Spielern ebenso geht, die sich nach oben arbeiten und dann um ihren Erfolg gebracht werden.

Das war die Reaktion: Der Bann kam am 23. August live in einem Spiel. Wie die Seite Dotesports schreibt, hatte der Twitter-Beitrag von HisWattson so viel Resonanz erzeugt, dass Apex Legends offenbar handeln musste.

Das Ganze war auch deshalb so heikel, weil der Spieler schon vorher auf Platz 1 stand und damals auch des Cheatens überführt worden war.

Das steckt dahinter: Man sieht, dass es verschiedene Wege gibt, um erfolgreich auf Twitch zu sein. Bei Shooter bringt es offenbar etwas, “der Beste” zu sein, wenn es alle wissen.

Aber das sollte man schon auf ehrlichem Weg erreichen.

Denn aktuell hat es sich für die ehemalige Nummer 1 in Apex Legends erstmal ausgestreamt: Facilitatur war seit dem Bann nicht mehr live.

