Twitch: Eine der größten Streamerinnen Deutschlands erklärt, warum sie lieber im Ausland lebt

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

So streamt sie nur noch selten und unregelmäßig. Wenn sie allerdings auf Sendung ist, bringt sie meistens jede Menge Kreativität und positive Energie mit, sei es bei Dungeons & Dragons oder in ihren Koch-Streams.

Ich habe dann auch immer das Gefühl gehabt … Ich habe mich so krass beobachtet gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber ich habe mich einfach immer beobachtet gefühlt.

Dann allerdings wird die 25-Jährige etwas ernster: Auf Madeira werde man nicht auf der Straße erkannt. Das sei in Deutschland zuletzt ziemlich anstrengend geworden. Egal, wo sie hingegangen sei, überall sei jemand gewesen, der sie erkannt habe, so die Streamerin.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Für viele Fans stellte sich vielleicht erstmal die Frage, ob die 25-Jährige dann wieder fest in Deutschland wohnen würde. In ihrem Statement erklärten die Streamerinnen jedoch, Anni werde ebenfalls auf Madeira bleiben, wie der Rest aussehe, wisse man noch nicht.

Die 25-jährige Anissa Baddour ist als AnniTheDuck eine der größten Streamerinnen im deutschsprachigen Twitch . Nachdem sie eine Zeitlang zwischen ihrer Wohnung in Berlin und der portugiesischen Insel Madeira gependelt ist, scheint sie nun nicht mehr in Deutschland leben zu wollen.

Insert

You are going to send email to