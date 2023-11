Ich kann Sport-Serien nicht leiden, aber ausgerechnet ein Anime über Golf hat mich fasziniert

Natürlich hat Birdie Wing auch das, was wir gerne mal als „Anime-Unsinn“ bezeichnen. Denn die verschiedenen Charaktere haben unterschiedliche „Special Moves“, die sie beim Golf benutzen. Seien es die „Rainbow Bullets“ von Eve oder andere Kräfte ihrer Gegenspieler, die meistens jedoch nur Sinnbild für ihre jahrelange Übung und den Fokus sind, den sie in den Sport legen.

Eves Leben nimmt allerdings eine dramatische Wendung, als sie eher zufällig ein Spiel gegen Aoi austrägt – zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie richtig gefordert und die beiden entwickeln sofort eine Rivalität und schwören sich, in der Zukunft ein richtiges Duell zu liefern.

Aoi Amawashi gilt als aufstrebendes Profitalent an einer japanischen Schule und sammelt gerade ihre ersten Erfahrungen auf namhaften nationalen Turnieren. Sie wird dabei zum Teil von ihrer Mutter instrumentalisiert, die vor allem die Bekanntheit ihrer Firma erhöhen will, die Sport-Produkte herstellt.

Entsprechend skeptisch war ich auch immer gegenüber Sport-Anime. Als Kind habe ich damals noch aus Mangel an Alternativen „Kickers“ oder „Mila Superstar“ geschaut – aber so wirklich begeistert war ich davon nie.

